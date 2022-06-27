Kuzey Makedonya'dan ilk hac kafilesi uğurlandı - Son Dakika
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Kuzey Makedonya'dan ilk hac kafilesi uğurlandı

27.06.2022 11:10

Hac vazifesini yerine getirmek üzere Kuzey Makedonya'dan Suudi Arabistan'a gidecek kafilelerden ilki yola çıktı.

Hac vazifesini yerine getirmek üzere Kuzey Makedonya'dan Suudi Arabistan'a gidecek kafilelerden ilki yola çıktı.

180 hacı adayından oluşan ilk kafile, Uluslararası Üsküp Havalimanı'ndan kalkan uçakla kutsal topraklara hareket etti.

Hacı adayları, Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Şakir Fetahu ile yakınları tarafından dualarla uğurlandı.

Fetahu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kafilede 180 hacı adayının bulunduğunu ve her şeyin planladıkları şekilde yürüdüğünü ifade etti.

Hacı adaylarının birkaç grup halinde Suudi Arabistan'a yolculuk edeceklerini, diğer grupların 29 ve 30 Haziran'da yola çıkacaklarını aktaran Fetahu, şöyle devam etti:

"Hacıları bir kez daha selamlamak adına buraya, havaalanına kadar geldim, hatta uçağın içine kadar girdim. Allah'tan kendilerine hayırlı yolculuklar, sağlık ve hac ibadetinin tüm şartlarını başarıyla yerine getirmeleri için sarsılmaz irade ve güçlü iman sağlamasını diliyorum. İnşallah kabul olunmuş bir hac ibadetiyle geri dönerler.".

Bu yıl Kuzey Makedonya'dan toplam 919 hacı adayının bulunduğunu belirten Fetahu, bu yıl hacca gidemeyenlerin gelecek yıl bu ibadeti yerine getirmeleri duasında bulundu.

60-yaşındaki hacı adayı Ahmet Zendeli, hac hazırlıklarından memnun olduğunu ifade ederek, "Allah, iki yıl önce (salgın sebebiyle) bloke olan haccı nasip ettiği için mutluyuz. Allah, haccımızı kabul eylesin, sağlık sıhhatle geri dönmeyi ve geride kalan ailemizi sağlıklı bir şekilde bulmayı nasip eylesin." diye konuştu.

Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanlığından alınan bilgiye göre, Kuzey Makedonyalı hacılar, 21, 22 ve 25 Temmuz'da birkaç grup halinde ülkeye geri dönecek.

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101 kişilik hac kafilesi Malatya'dan kutsal topraklara uçtu 101 kişilik hac kafilesi Malatya'dan kutsal topraklara uçtu
Kaynak: AA

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