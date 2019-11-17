Kuzey Makedonya Devlet Bakanı Elvin Hasan Bursa iş dünyası ile buluştu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Kuzey Makedonya Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan'ı ağırladı. Bakan Hasan, Bursa'nın her alanda Türkiye'nin lider kenti olduğunu belirterek, "Bursalı iş insanlarımızı ülkemize yatırıma bekliyoruz. İşbirliğimizi daha da güçlendirerek 1 milyar dolarlık dış ticaret hacmi hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.



BTSO Ana Hizmet Binası'nda düzenlenen 'Kuzey Makedonya'da Ticaret ve Yatırım Fırsatları Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, Kuzey Makedonya ile ortak kültürel geçmişin Osmanlı Devleti döneminden günümüze kadar uzandığını söyledi. Bursa'nın özellikle Balkan ülkeleriyle ticaretini geliştirmesi için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Şenocak, "BTSO olarak yaklaşık 1 yıl önce Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov'u Bursa'da odamızda ağırladık. Kuzey Makedonya, Bursa için önemli bir pazar. Köklü ilişkilerimiz ve son dönemde gelişen ticaretimize rağmen, ulaştığımız rakamlar maalesef henüz arzu ettiğimiz seviyenin altındadır. Ülkemizin Makedonya ile dış ticaret hacmi şu anda 500 milyon dolar seviyesinde. Bursa ile Makedonya'da arasındaki ticaret hacmi ise 40 milyon dolar. Kuzey Makedonya ile tarihi, kültürel ve kardeşlik hukukumuz ve Bursa'mızın mevcut potansiyeli çok daha güçlü bir ticaret performansının gelişmesi için bizlere çok önemli fırsatlar sunuyor" açıklamasını yaptı.



"Kendimizi evimizde gibi hissettik"



Kuzey Makedonya Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan, Bursa ile Kuzey Makedonya arasında benzer özelliklerin oldukça fazla olduğunu söyledi. "Bursa'ya geldiğimizde kendimizi evimizde hissediyoruz." diyen Bakan Hasan, "Türkiye ile ortak tarihimiz derin bağlara dayanıyor. Bursa'da çok sayıda Balkan göçmeni hemşehrimiz var. Hepsi bizim soydaşımız. Koza Han'a gittiğimizde kendimizi Üsküp'te gibi hissettik. Üsküp ve Bursa birbirine çok benziyor. Bursalıların sıcakkanlılığı bizleri mutlu etti" ifadelerini kullandı.



"1 milyar dolarlık hedefe yeni işbirlikleri ile uluşacağız"



Kuzey Makedonya'da 2 milyonu aşkın nüfus olduğunu, ülkede 80 bin civarında Türk yaşadığını ifade eden Hasan, şöyle devam etti:



"Ülkemizin en zor zamanında Türkiye'yi her zaman yanımızda hissettik. Bugün de gerçekleştirdiğimiz toplantıda bu ilişkileri daha üst düzeye çıkaracağımıza olan inancı görüyoruz. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, dış ticaretimizi 1 milyar dolara taşımayı hedeflediklerini söylediler. Bu yüzden daha çok çalışmalıyız. Bizler Bursalı firmalarımızı ülkemize bekliyoruz."



Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa ile Rumeli coğrafyasının gönül bağının kuvvetli bir şekilde devam edeceğini belirterek, Kuzey Makedonya ile Bursa arasındaki ticaret hacminin artmasını arzuladıklarını vurguladı.



Bakan Hasan, Bursa ziyareti kapsamında ayrıca BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, yönetim kurulu ve meclis divan üyelerinin katılımıyla DOSAB bölgesinde faaliyet gösteren BUTEKOM ve Bursa Model Fabrika projelerini de ziyaret etti. - BURSA