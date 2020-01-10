Kuzey Makedonya Devlet Bakanı'ndan Başkan Aydıner'e ziyaret - Son Dakika
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Kuzey Makedonya Devlet Bakanı'ndan Başkan Aydıner'e ziyaret

6 saat önce

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Devlet Bakanı Dr. Elvin Hasan ile İstanbul Başkonsolosu Dr. Aktan Ago, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Kuzey Makedonya Devlet Bakanı'ndan Başkan Aydıner'e ziyaret, System.String[]

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Devlet Bakanı Dr. Elvin Hasan ile İstanbul Başkonsolosu Dr. Aktan Ago, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'e nezaket ziyaretinde bulundu.


Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin Dış Yatırımlarından Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Elvin Hasan ile Kuzey Makedonya'nın İstanbul Başkonsolosu Dr. Aktan Ago, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'i makamında ziyaret etti. Oldukça sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyaret boyunca Türkiye-Kuzey Makedonya ilişkileri ve Bayrampaşa Belediyesinin Balkanlar'da Ramazan projesi ele alındı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aydıner, "Nezaket dolu nazik ziyaretleri için Dr. Elvin Hasan'a ve Sayın Aktan Ago'ya teşekkür ederim" dedi.


Ziyaret sırasında Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Gemici, Ahmet Tüfekçi, Can Gökhan Balekoğlu, Ahmet Kumbasar ile Naser Şimşek de hazır bulundu. - İSTANBUL

Bayrampaşa, Makedonya, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:21 Kaynak: İHA
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