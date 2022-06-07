Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

07.06.2022 16:45
Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ikili ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılmasını kararlaştırdıklarını söyledi.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ikili ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılmasını kararlaştırdıklarını söyledi.

Osmani, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'ye yaptığı ziyareti vesilesiyle ikili ilişkilerin tesisinin 30'uncu yılını kutlayacaklarını belirten Osmani, Türkiye'nin Kuzey Makedonya'nın bağımsızlığını tanıyan ve bu ülkede büyükelçilik açan ilk ülke olduğunu belirtti.

Osmani, geçen yıllarda birçok alanda Türkiye'nin Kuzey Makedonya kurumlarına destek ve iş birliği sağladığını kaydederek, "Bunun için de teşekkür ediyoruz. Bu iş birliğini de bugün imzaladığımız mutabakat zaptıyla taçlandırmış olduk." ifadesini kullandı.

Türkiye'ye, Kuzey Makedonya'nın NATO'ya entegrasyonu konusunda verdiği destek dolayısıyla da teşekkür eden Osmani,"İki müttefik olarak İttifakta birlikte yer alıyoruz. Sınamalara birlikte cevap veriyoruz." dedi.

Osmani ikili ekonomik ilişkilere yönelik Türkiye'nin Kuzey Makedonya'nın 7. büyük ticaret ortağı olduğu bilgisini paylaşarak, "Eğitim, kültür alanlarındaki iş birliğimiz ve özellikle de ekonomik ilişkilerimizde iş birliğini geliştirmek için istekliyiz." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Kuzey Makedonya'nın ikili ticaret hacminin 900 milyon dolar civarında olduğuna işaret eden Osmani, "Bunu 1 milyar dolara çıkarmaya karar verdik." dedi.

Yakın iş birliği ve iki halkın birbirine yakınlığının ekonomik iş birliğini daha da güçlendirdiğini belirten Osmani, Çavuşoğlu ile görüşmesinde Türk iş adamları ve Türkiye'nin Kuzey Makedonya'ya yatırım konusunda sağladığı destekleri ele aldıklarını ifade etti.

"Türkiye'nin işgale karşı attığı adımları destekliyoruz"

Rusya- Ukrayna savaşına değinen Osmani, "21. yüzyılın başlarında bu gibi olaylara şahit oluyoruz. Ben de Ukrayna'ya ziyarette bulundum. Kuzey Makedonya'nın desteklerini ilettim. Türkiye'nin bu askeri işgale karşı atmış olduğu adımları da destekliyoruz. En iyi çözüme birlikte çalışarak karşılıklı saygı içinde ulaşılacağına inanıyoruz." dedi.

Osmani, Batı Balkanlar bölgesinde devam eden sorunların bölgenin kalkınması noktasında bir an önce çözülmesi gerektiğine inandıklarını kaydederek, "Kuzey Makedonya'daki Türk toplumunun durumu bizim anayasamızda garanti altına alınmıştır. Kuzey Makedonya'daki Türk toplumu kültür ve toplum yaşamımızda değerli bir yer kaplamaktadır. " diye konuştu.

Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği üyelik sürecine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Osmani, "Bu çok büyük bir soru. Bizim kamuoyumuzda da konuşulan çok büyük bir konu. Kuzey Makedonya'nın AB yolculuğu Hırvatistan ve Slovenya ile 20 yıl önce başladı. Fakat ne yazık ki 17 yıl geçtikten sonra henüz katılım müzakereleri başlamış değil." dedi.

Osmani AB katılım müzakerelerine engel olan konulardan birinin Bulgaristan ile ülkesi arasındaki ihtilaf olduğuna dikkati çekerek "Elbette bu Makedonya vatandaşlarında hayal kırıklığına yol açtı. Elbette bu süreçte kriterleri yerine getirirseniz ve ileriye dönük adım atarsanız görüşmelerin ilerlemesi gerekiyor. Bizim için başka çıkış kapısı da yok. Kuzey Makedonya bir an önce bu kriterleri yerine getirerek yoluna devam etmek istiyor." diye konuştu.

Osmani, Çavuşoğlu'nu Kuzey Makedonya'ya beklediklerini ifade etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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