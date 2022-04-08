Kuzey Makedonya Hükümeti Genel Sekreteri Zekiri görevi bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi

Kuzey Makedonya Hükümeti Genel Sekreteri Zekiri görevi bıraktı

08.04.2022 16:47
Kuzey Makedonya Hükümeti Genel Sekreteri Zekiri görevi bıraktı

Kuzey Makedonya Hükümeti Genel Sekreteri Muhamed Zekiri, görevinden istifa etti.

Kuzey Makedonya Hükümeti Genel Sekreteri Muhamed Zekiri, görevinden istifa etti.

Zekiri, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski'ye ithafen Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Çalışma hayatım boyunca her zaman doğru yolu seçtim. Dürüstlük, adalet ve gerçeğin yolunu seçtim. Bu hayat değerlerime sadık kalmak istiyorum. Bu yüzden kişisel onuru olan bir şahıs olarak Kuzey Makedonya Hükümeti Genel Sekreterlik görevimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sistemin kurumlarına, doğruluk ve adalete, gerçeğin de gün yüzüne çıkacağına inandığını belirten Zekiri, masumiyetini kanıtlamak adına ihtiyaç halinde tüm kurumların sorularına cevap vermek için hazır olduğunu kaydetti.

Zekiri, "Sayın Başbakan (Kovaçevski), sizin hükümet ekibinizin bir parçası olmamda sağladınız imkan ve işime olan bağlılığıma yönelik inancınız için sizlere teşekkür ediyorum." dedi.

Olay

Kuzey Makedonya Organize Suç ve Yolsuzluktan Sorumlu Kamu Savcılığınca yapılan açıklamada, 2 Hırvat vatandaşı ve birinci şüpheli olarak Kuzey Makedonya hükümetinden bir üst düzey yetkili hakkında soruşturma yürütme emri çıkarıldığı kaydedildi.

Savcılığın, mahkemeden söz konusu şahısların gözaltına alınmasını talep ettiği aktarıldığı açıklamada, "Hükümet yetkilisi, görevi kötüye kullanarak bütçeye yaklaşık 800 bin avroluk zarar vermekten şüpheli konumunda bulunuyor." denildi.

Kamu Savcılığının açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Birinci şüpheli şahıs, Nisan 2021-Ocak 2022 döneminde resmi görevini istifade ederek kamu alımlarıyla ilgili uygun prosedür yürütmeden tüzel bir kişilik ile danışmanlık hizmetleri için sözleşme imzaladı ve şüpheli Hırvatistan vatandaşları kendisine bilinçli şekilde yardım etti."

YORUMLAR
500
Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü Müteahhitlerin gözü 'fiyat farkı' için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi Müteahhitlerin gözü 'fiyat farkı' için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi

Makedonya, Facebook, İstifa, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya Hükümeti Genel Sekreteri Zekiri görevi bıraktı - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Tatil için geldiği Türkiye'de ezan sesinden etkilendi, Müslüman oldu
16:24 Ünlü doktor atlarına bakan uzman çavuşun 10 kurşunuyla yaşamını yitirdi!
16:22 İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a dava
16:20 Görenler gözlerine inanamadı! İstanbul Boğazı'ndan adeta apartman geçti
16:14 Manken Sevda Demirel Nisa bebek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Annelik yapmak istiyorum, lütfen bana verin
15:50 Ukrayna'da tren istasyonuna düzenlenen saldırıda kan donduran detay! Füzenin üzerine "çocuklar için" yazıldığı iddia edildi
15:44 Dünyada bir ilk: ABB dizel otobüsleri elektrikliye dönüştürüyor! Mansur Yavaş test sürüşüne katıldı
15:41 Bu iddia çok konuşulur! Medipol Başakşehir'e 500 milyon dolarlık teklif
15:37 Uzmanlar gün vererek uyardı: Sıcaklıklar 12 derece düşüyor, bazı illere kar geliyor
15:33 2007 yılında trafik kazasında yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun hayatı sinema filmi oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 16:58:53. #1.13#
SON DAKİKA: Kuzey Makedonya Hükümeti Genel Sekreteri Zekiri görevi bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement