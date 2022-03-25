Kuzey Makedonya, İtalya'yı eledi - Son Dakika
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Kuzey Makedonya, İtalya'yı eledi

25.03.2022 08:53
Kuzey Makedonya, İtalya'yı eledi

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Final maçında Kuzey Makedonya, deplasmanda İtalya'yı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Final maçında Kuzey Makedonya, deplasmanda İtalya'yı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Kuzey Makedonya, finalde Türkiye'yi eleyen Portekiz ile karşılaşacak.

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Final maçında İtalya, Renzo Barbera'da Kuzey Makedonya'yı ağırladı. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, konuk ekip 90+2. dakikada Trajkovski'nin golüyle 1-0 öne geçti. Son Avrupa şampiyonu İtalya sahadan 1-0 mağlup ayrılırken, adını finale yazdıran Kuzey Makedonya, finalde Portekiz ile karşılaşacak.

(Turgay Kılıç-İHA)

Kuzey Makedonya, İtalya'yı eledi
Kuzey Makedonya, İtalya'yı eledi

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Kaynak: İHA

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