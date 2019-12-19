Kuzey Makedonya Kültür Bakanı, Göbeklitepe'yi ziyaret etti - Son Dakika
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Kuzey Makedonya Kültür Bakanı, Göbeklitepe'yi ziyaret etti

6 saat önce

Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsni İsmaili, Gobeklitepe'yi ziyaret etti.

Kuzey Makedonya Kültür Bakanı, Göbeklitepe'yi ziyaret etti, System.String[]

Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsni İsmaili, Gobeklitepe'yi ziyaret etti.


Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsni İsmaili, 12 bin yıllık geçmişe sahip olduğu değerlendirilen tarihi yerleşim alanı Göbeklitepe'yi ziyaret etti. Bakan İsmaili, "YEE Başkan Prof. Dr. Şeref Ateş'in himayelerinde ve Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Serhat Kula'nın gayretleriyle tertiplenen bu ziyaretten ziyadesiyle memnun oldum, çok teşekkür ediyorum. Buraya gelmeden önce neler göreceğim konusunda öngörülerim vardı ama burada gördüklerim gerçekten de sadece bende değil tüm insanlarda bizim zihinlerimizde yeni sorular doğuyor. Mutlak kabul ettiğimiz resmi eğitim sistemi de dahil olmak üzere gerçek olarak kabul ettiğimiz pek çok değerin aslında izafi olduğunu bizlere göstermektedir. Göbeklitepe'nin özellikle 12 bin yıl öncesine ait olduğu gerçeği arkeolojik alanda da çok önemli tartışmalar, sorular ve münazaralar açmaktadır. Bilim, gelecekte bu sorulara cevap bulacaktır" dedi.


Türk kültürü Makedonya'da tanıtılacak


Ülkesinde çok önemli Türkçe kursları düzenlendiğini ve kursiyerlerin sayısının 5 bine ulaştığını belirten İsmaili, "Bununla birlikte kültür sanat alanında yapılan tüm çalışmalar zaten birbirine yakı olan iki kültürün daha da yakınlaşmasını ve iş birliğinin daha da derinleşmesini sağlamaktadır. Ayrıca bu ziyaret kapsamında İstanbul'da Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin Kültür Merkezi'ni açma imkanımız oldu. Bu kapsamda kültürel merkezler işbirliği kapsamında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te de Türkiye Cumhuriyeti'ne çok önemli 15. yüzyıldan kalma bir Osmanlı eseri Kurşunlu Han anlaşma çerçevesinde Türkiye'ye tahsis edildi. YEE orayı Türk Kültür Merkezi olarak kullanacak. Orasının restorasyonu tamamlandığında son derece muazzam bir kültür merkezi, Türk kültürünün tanıtılacağı bir merkez haline gelecektir" şeklinde konuştu. - ŞANLIURFA

Göbeklitepe, Makedonya, Üsküp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:51 Kaynak: İHA
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