Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsni İsmaili Göbeklitepe'yi gezdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsni İsmaili Göbeklitepe'yi gezdi - Son Dakika

Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsni İsmaili Göbeklitepe'yi gezdi

6 saat önce

Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsni İsmaili, "Göbeklitepe'nin özellikle 12 bin yıl öncesine ait olduğu gerçeği arkeolojik alanda da çok önemli tartışmalar, sorular ve münazaralar açmaktadır.

Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsni İsmaili Göbeklitepe'yi gezdi, System.String[]

Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsni İsmaili, " Göbeklitepe'nin özellikle 12 bin yıl öncesine ait olduğu gerçeği arkeolojik alanda da çok önemli tartışmalar, sorular ve münazaralar açmaktadır. Bilim gelecekte bu sorulara cevap bulacaktır." dedi.

İsmaili, Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) organize edilen etkinlikler kapsamında geldiği Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Göbeklitepe'yi ziyaret etti.

Göbeklitepe hakkında ilgililerden bilgi alan İsmaili, Şanlıurfa'ya ilk defa geldiğini söyledi.

Ziyaretinin Türkiye'nin önemli kurumlarından biri olan YEE vasıtasıyla gerçekleştirdiğini ifade eden İsmaili, şöyle konuştu:

"YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş'in himayelerinde ve Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Serhat Kula'nın gayretleriyle tertiplenen bu ziyaretten ziyadesiyle memnun oldum, çok teşekkür ediyorum. Buraya gelmeden önce neler göreceğim konusunda öngörülerim vardı ama burada gördüklerim gerçekten de sadece bende değil tüm insanlarda, zihinlerimizde yeni sorular doğuruyor. Mutlak kabul ettiğimiz resmi eğitim sistemi de dahil olmak üzere gerçek olarak kabul ettiğimiz pek çok değerin aslında izafi olduğunu bizlere göstermektedir. Göbeklitepe'nin özellikle 12 bin yıl öncesine ait olduğu gerçeği arkeolojik alanda da çok önemli tartışmalar, sorular ve münazaralar açmaktadır. Bilim gelecekte bu sorulara cevap bulacaktır."

İsmaili, YEE'nin Türk kültürünü dünya çapında tanıtma ve kültürleri birbirine yakınlaştırma anlamında çok önemli etkinlikler gerçekleştirdiğine işaret ederek, bu kapsamda Kuzey Makedonya'da da kültür ve sanat faaliyetleri düzenlediğini anlattı.

Ülkesinde açılan Türkçe kurslarında kursiyer sayısının 5 bine ulaştığı bilgisini veren İsmaili, şöyle devam etti:

"Kültür sanat alanında yapılan tüm çalışmalar zaten birbirine yakın olan iki kültürün daha da yakınlaşmasını ve iş birliğinin derinleşmesini sağlamaktadır. Ayrıca bu ziyaret kapsamında İstanbul'da Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin kültür merkezini açma imkanımız oldu. İş birliği kapsamında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te de 15. yüzyıldan kalma Osmanlı eseri Kurşunlu Han, Türkiye'ye tahsis edildi. YEE orayı Türk Kültür Merkezi olarak kullanacak. Restorasyonu tamamlandığında son derece muazzam bir kültür merkezi, Türk kültürünün tanıtılacağı bir merkez haline gelecektir."

Göbeklitepe, Makedonya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:38 Kaynak: AA
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