Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Caferi, Üsküp Büyükelçisi Sekizkök'ü kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Caferi, Üsküp Büyükelçisi Sekizkök'ü kabul etti - Son Dakika

Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Caferi, Üsküp Büyükelçisi Sekizkök'ü kabul etti

6 saat önce

Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi, Türkiye'nin yeni atanan Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök'ü kabul etti.

Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi, Türkiye'nin yeni atanan Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök'ü kabul etti.

Görüşmeye ilişkin meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Sekizkök'e yeni görevinde başarı dileyen Caferi, iki ülke arasındaki üst düzey ilişkilerden ve özellikle meclisler arasındaki verimli iş birliğinden duyduğunu memnuniyeti dile getirdi.

İki ülke arasıda savunma alanındaki iş birliğin çok önemli olduğunu vurgulayan Caferi, Kuzey Makedonya askerlerinin NATO'nun Afganistan'daki "Kararlı Destek" Misyonu'nda Türk birliklerinin bir parçası olduğunu hatırlattı.

Caferi, Kuzey Makedonya'nın NATO'ya katılım protokolünün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) hızlı bir şekide onaylanmasından dolayı da teşekkür etti.

Talat Caferi ayrıca, meclis gündeminde bulunan ve aralarında Türklerin de bulunduğu Kuzey Makedonya'daki azınlıkların haklarının ve dillerinin kullanımının iyileştirilmesini amaçlayan yasa tasarısı hakkında Sekizkök'ü bilgilendirdi.

Büyükelçi Sekizkök de Türkiye'nin Kuzey Makedonya'yı önemli ve değerli bir ortak olarak gördüğünü vurgulayarak, tarihi ve kültürel bağların iki ülkeyi birbirine daha da yakınlaştırdığını söyledi.

Kuzey Makedonya'daki çok etnikli hayata katkı sunan Türk toplumunun, karşılıklı ilişkilerin derinleşmesine de büyük katkıda bulunduğunu belirten Sekizkök, Türk şirketlerinin de Kuzey Makedonya'da daha fazla yatırım yapma potansiyeli bulunduğunu ifade etti.

Açıklamada ayrıca, Caferi ile Sekizkök'ün iki ülke meclisleri arasındaki mükemmel iş birliğinin sürdürülmesi ve derinleştirilmesinin, kapsamlı ikili ilişkilerin ve dostluğun geliştirilmesine büyük katkı sağlayacağı hususunda mutabık kaldıkları belirtildi.

Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Caferi, Üsküp Büyükelçisi Sekizkök'ü kabul etti

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:53 Kaynak: AA
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