Kuzey Makedonya Meclisi, NATO'ya katılım protokolünü onayladı - Son Dakika

Kuzey Makedonya Meclisi, bugün düzenlenen oturumda 114 "evet" oyu ile ülkenin NATO'ya katılım protokolünü onayladı.

120 milletvekili koltuğunun bulunduğu Kuzey Makedonya Meclisi'nde düzenlenen ve 116 milletvekilinin katıldığı oturumda ülkenin NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin yasa 114 "evet" oyuna karşı hiçbir hayır ve çekimser oy kullanılmadan kabul edildi.

Kuzey Makedonya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin yasa, katılım protokolünün tüm üye ülkelerin parlamentolarında onaylaması gerektiği için, anlaşmayı onaylaması gereken son ülke olan İspanya'nın onaylamasından sonra yürürlüğe girecek. Kuzey Makedonya'da 12 Nisan'da yapılacak erken genel seçimlerden dolayı meclisin feshedilecek olması nedeniyle hükümet anlaşmanın onaylanmasını erkene aldı.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski burada yaptığı konuşmada, NATO'ya katılım protokolünün onaylanması ile Kuzey Makedonya'nın NATO'ya tam teşekkülü üyeliğinin son aşamasının başladığını ve 27 yıl önce bağımsız, egemen ve demokratik Kuzey Makedonya'nın ilk meclis kadrosunun ülkenin NATO üyeliği konusunda stratejik bir karar aldığını hatırlattı.

Meclis'in ilk kararından bugüne, vatandaşların büyük çoğunluğunun NATO üyeliğini desteklediğini kaydeden Pendarovski, "Bu nedenle, bizim nesil siyasetçilerin bu süreci tamamlama yükümlülüğü ve sorumluluğu inkar edilemez tarihsel öneme sahiptir." dedi.

Kuzey Makedonya'nın resmen 30. üyesi olmasıyla sorumluluğun arttığını fakat reformların durmadığını belirten Pendarovski, ülkede son yıllarda meydana gelen derin siyasi değişiklikler olmadan NATO üyeliğinin mümkün olmayacağını ve yeni komşuluk politikası ile anlaşmazlıkları çözerek iyi komşuluk ilişkileri kurma konusundaki kararlılığın stratejik hedeflere ulaşmada başarının temelini oluşturduğunu söyledi.

Pendarovski, NATO'nun 30. üyesinin vatandaşları olarak bu başarıya layık olunduğunu kanıtlama ve aynı değerlere inanıldığında küçük ile büyük devletler arasında fark olmadığını gösterme zamanı olduğunu sözlerine ekledi.

Başbakan Oliver Spasovski de Kuzey Makedonya'nın dünyanın en önemli askeri ittifakının güvenlik kalkanının bir parçası haline geldiğinden dolayı tarihi bir gün yaşadıklarını söyledi.

Mevcut meclisteki milletvekillerinin zor kararlar aldığına dikkati çeken Spasovski, "Devletin adını değiştirme ve kimlik sorunlarımızı koruma sürecinden geçmek kolay değildi. Yunanistan ve Bulgaristan ile yapılan anlaşmalarla dostluk sayfalarını açtık, bizi ayıran duvarı yıktık ve iki halk arasında dostluk kurduk. Yunanistan, NATO üyelik anlaşmamızı onaylayan ilk NATO üye ülkesiydi." ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Talat Caferi ise Kuzey Makedonya'nın NATO yolunun hiç de kolay olmadığını ve çalkantılı süreçlerden geçildiğini söyleyerek hükümetlerin, meclislerin ve vatandaşların NATO üyeliğine verdikleri desteğe dikkat çekerek NATO üyeliğini kutladı.

2008 yılındaki Bükreş NATO Zirvesi'nde alınan şartlı davet başarısızlığına üzülmelerine rağmen stratejik hedeflerine ulaşmak konusunda isteksiz olmadıklarını kaydeden Caferi, "Aksine, meclis, hükümet, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve diğer tüm devlet kurumları NATO'nun belirlediği reform gündemi üzerinde büyük bir gayret ve çoşkuyla çalışmaya devam etti." şeklinde konuştu.

NATO Parlamenter Meclisi Başkan vekili Attila Mesterházy ise NATO'nun vatandaşlara hizmet ettiğini belirterek, Kuzey Makedonya'nın kararlılığı ve Avrupa-Atlantik güvenliğini sağlamadaki aktif özverisi ile NATO'daki yerini hak ettiğini söyledi.

Kuzey Makedonya'nın NATO müttefikinin yükümlülüklerini kabul etmeye hazır olduğunu ifade eden Mesterházy, "29 dostunuz ve iş arkadaşınız, ne olursa olsun taleplerinize cevap verecektir. Bu bağlılık ve yaklaşmakta olduğunuz bu ittifak benzersizdir. Bu ittifak sadece askeri-politik bir organizasyon değil, aynı zamanda vatandaşların ve güvenliğin refahına hizmet eden bir demokrasi ittifakıdır." ifadelerini kullandı.

Mesterházy, Kuzey Makedonya'nın mesajının bölgeye çok önemli bir mesaj göndereceğini de sözlerine ekledi.

Oturumda siyasi parti koordinatörleri ve milletvekilleri de konuşma gerçekleştirdi.

Oturumun ardından NATO'nun başkent Üsküp'teki İrtibat Bürosu Şefi Zoran Jankovic'in, Meclis Başkanı Talat Caferi'ye teslim ettiği NATO bayrağı meclis binası önünde göndere çekildi.

Hatırlanacağı üzere Kuzey Makedonya, 12 Temmuz 2018'deki Brüksel Zirvesi'nde katılım müzakerelerine başlamak için NATO'dan davet almış ve NATO üye ülkeleri 2019 şubat ayında Kuzey Makedonya'nın NATO'ya katılım protokolünü imzalamıştı. O günden itibaren katılım protokolünün NATO üyesi ülkelerin meclislerinde kabul edilmesi süreci başladı.

28 üye ülke tarafından onaylanan anlaşmanın İspanya tarafından da onaylanması gerekiyor.

Devlet yetkililerinin açıklamalarına göre, Kuzey Makedonya'nın bu yılın mart ayında NATO'ya tam üye olması bekleniyor.