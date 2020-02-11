Kuzey Makedonya Meclisi, NATO'ya katılım protokolünü onayladı - Son Dakika

Kuzey Makedonya Meclisinde düzenlenen oturumda, 114 "evet" oyuyla ülkenin NATO'ya katılım protokolü onaylandı.

120 milletvekili koltuğunun bulunduğu Kuzey Makedonya Meclisinde düzenlenen oturumda, ülkenin NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin yasa 114 "evet" oyuyla kabul edildi.

Söz konusu yasa, katılım protokolünün tüm üye ülkelerin parlamentolarında onaylaması gerektiği için son ülke İspanya'nın onaylamasından sonra yürürlüğe girecek.

Kuzey Makedonya'da 12 Nisan'da yapılacak erken genel seçimlerden dolayı meclisin feshedilecek olması nedeniyle hükümet, anlaşmanın onaylanmasını erkene aldı.

"Kuzey Makedonya'nın NATO'nun 30. üye olmasıyla sorumluluğu arttı"

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, burada yaptığı konuşmada, NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasıyla Kuzey Makedonya'nın NATO'ya tam teşekküllü üyeliğinin son aşamasının başladığını söyledi.

27 yıl önce bağımsız, egemen ve demokratik Kuzey Makedonya'nın ilk meclis kadrosunun ülkenin NATO üyeliği konusunda stratejik bir karar aldığını hatırlatan Pendarovski, Meclisin ilk kararından bugüne vatandaşların büyük çoğunluğunun NATO üyeliğini desteklediğini kaydetti.

Pendarovski, "Bu nedenle, bizim nesil siyasetçilerin bu süreci tamamlama yükümlülüğü ve sorumluluğu inkar edilemez tarihsel öneme sahiptir." dedi.

Kuzey Makedonya'nın NATO'nun resmen 30'uncu üyesi olmasıyla sorumluluğun arttığını belirten Pendarovski, fakat reformların durmayacağını vurguladı.

Pendarovski, yeni komşuluk politikasıyla anlaşmazlıkları çözerek iyi komşuluk ilişkileri kurma konusundaki kararlılığın, stratejik hedeflere ulaşmada başarının temelini oluşturduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Pendarovski, NATO'nun 30'uncu üyesinin vatandaşları olarak bu başarıya layık olunduğunu kanıtlama, aynı değerlere inanıldığında küçükle büyük devletler arasında fark bulunmadığını gösterme zamanı olduğunu kaydetti.

"Kimlik sorunlarımızı koruma sürecinden geçmek kolay değildi"

Başbakan Oliver Spasovski, Kuzey Makedonya'nın dünyanın en önemli askeri ittifakının güvenlik kalkanının bir parçası haline geldiğinden dolayı tarihi bir gün yaşadıklarını söyledi.

Mevcut meclisteki milletvekillerinin zor kararlar aldığına dikkati çeken Spasovski, şunları kaydetti:

"Devletin adını değiştirme ve kimlik sorunlarımızı koruma sürecinden geçmek kolay değildi. Yunanistan ve Bulgaristan'la yapılan anlaşmalarla dostluk sayfalarını açtık, bizi ayıran duvarı yıktık ve iki halk arasında dostluk kurduk. Yunanistan, NATO üyelik anlaşmamızı onaylayan ilk NATO üye ülkesiydi."

Meclis Başkanı Talat Caferi de Kuzey Makedonya'nın NATO yolunun hiç de kolay olmadığını ve çalkantılı süreçlerden geçildiğini söyledi.

2008'deki Bükreş NATO Zirvesi'nde alınan şartlı davet başarısızlığına üzülmelerine rağmen stratejik hedeflerine ulaşmak konusunda isteksiz olmadıklarını kaydeden Caferi, "Aksine meclis, hükümet, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve diğer tüm devlet kurumları, NATO'nun belirlediği reform gündemi üzerinde büyük bir gayret ve coşkuyla çalışmaya devam etti." diye konuştu.

NATO bayrağı, göndere çekildi

Oturumda, siyasi parti koordinatörleri ve milletvekilleri de konuşma gerçekleştirdi.

Oturumun ardından NATO'nun başkent Üsküp'teki İrtibat Bürosu Şefi Zoran Jankovic'in, Meclis Başkanı Talat Caferi'ye teslim ettiği NATO bayrağı, meclis binası önünde göndere çekildi.

Kuzey Makedonya, 12 Temmuz 2018'deki Brüksel Zirvesi'nde katılım müzakerelerine başlamak için NATO'dan davet almış ve NATO üye ülkeleri, Şubat 2019'da Kuzey Makedonya'nın NATO'ya katılım protokolünü imzalamıştı. O günden itibaren katılım protokolünün NATO üyesi ülkelerin meclislerinde kabul edilmesi süreci başladı.

28 üye ülke tarafından onaylanan anlaşmanın İspanya tarafından da onaylanması gerekiyor.

Devlet yetkililerinin açıklamalarına göre, Kuzey Makedonya'nın martta NATO'ya tam üye olması bekleniyor.