Kuzey Makedonya, mülteci akınına karşı Frontex birlikleri ile işbirliğinde - Son Dakika
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Kuzey Makedonya, mülteci akınına karşı Frontex birlikleri ile işbirliğinde

6 saat önce

Mültecilerin Avrupa'ya geçiş yolunda önemli bir durak olan Kuzey Makedonya, mülteci akınına karşı bazı Avrupa ülkelerinin polis birliklerinden kurulan Frontex birlikleri ile işbirliği yapıyor.

Kuzey Makedonya, mülteci akınına karşı Frontex birlikleri ile işbirliğinde, System.String[]

Mültecilerin Avrupa'ya geçiş yolunda önemli bir durak olan Kuzey Makedonya, mülteci akınına karşı bazı Avrupa ülkelerinin polis birliklerinden kurulan Frontex birlikleri ile işbirliği yapıyor.


Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla beraber, mülteciler Avrupa ülkelerine geçmek için Yunanistan ve Bulgaristan sınır kapılarına akın etti. Avrupa'ya geçiş güzergahında olan Balkan ülkelerinin de mülteci krizinden etkilenmesi beklenirken, Kuzey Makedonya olası bir mülteci krizine karşı önlem almaya başladı. Mültecilerin Avrupa'ya geçişinde önemli bir ülke olan Kuzey Makedonya'da 2015-2016 yılında yoğun mülteci geçişi yaşanmıştı. Makedonya İçişleri Bakanlığı yeni bir mülteci dalgası ihtimaline karşın, bazı Avrupa ülkelerinin polis birliklerinden kurulan Frontex birlikleriyle işbirliği içerisinde gereken önlemlerin alındığını açıkladı. Mültecilerin Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ndeki sayısının artması durumunda ise geçici oturum izni almak isteyen mülteciler için en fazla 72 saat oturum izni veriliyor.


Geçtiğimiz hafta içerisinde Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski tarafından yapılan açıklamalarda da ülkenin muhtemel bir mülteci dalgasıyla karşılaşması durumuna karşı ilgili kurumların hazırlıklı olduğu ifade edilmişti.


Daha önce 2015-2016 yıllarında mültecilerin Avrupa'ya giden yolunda önemli bir nokta olan Kuzey Makedonya'yı transit ülke olarak kullanmalarının yanında, ülkenin güneyinde bulunan Yunanistan sınırında Vinoyug ve Sırbistan ile sınırlanan Kuzey bölgesindeki Tabanovtse mülteci merkezi kullanılıyor. - ÜSKÜP

Makedonya, Avrupa, Polis, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 07:06 Kaynak: İHA
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