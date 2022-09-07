Kuzey Makedonya'da "NATO İletişimciler Konferansı" başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kuzey Makedonya'da "NATO İletişimciler Konferansı" başladı

07.09.2022 15:22
Kuzey Makedonya'da "NATO İletişimciler Konferansı" başladı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "NATO İletişimciler Konferansı" düzenlendi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "NATO İletişimciler Konferansı" düzenlendi.

NATO üye ve müttefik ülkelerden yaklaşık 300 kişinin katıldığı konferansın açılışına, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski, Savunma Bakanı Slavyanka Petrovska ve NATO Genel Sekreter Yardımcısı Baiba Braze katıldı.

NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher G. Cavoli ve NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanı Orgeneral Philippe Lavigne'nin görüntülü mesajları da konferansta yayınlandı.

Başbakan Kovaçevski, burada yaptığı konuşmada, NATO üyesi olarak Kuzey Makedonya'nın Ukrayna'ya destek ve yardım sunmak dahil kolektif güvenliğe katkı sunduğunu vurguladı.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Braze ise katılımcılara, birbirlerinden bir şeyler öğrenmeleri ve bağ kurmaları tavsiyesinde bulundu.

Braze, Ukrayna'ya iletişim alanında da destek sunduklarının ve sunmaya da devam edeceklerinin altını çizdi.

Yarın sona erecek konferans kapsamında, stratejik iletişim konularının ele alınacağı paneller düzenlenecek.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'RusyaUkrayna savaşının bir an önce bitmesini temenni ediyoruz ve böylece de bitirilmesiyle de dünya barışı yeniden... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'RusyaUkrayna savaşının bir an önce bitmesini temenni ediyoruz ve böylece de bitirilmesiyle de dünya barışı yeniden...
Kaynak: AA

Makedonya, Ukrayna, Üsküp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya'da 'NATO İletişimciler Konferansı' başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:15 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Faik Öztrak da açıklama yaptı: Buna 6'lı masa karar verecektir
15:03 Sassoulo zam yaptı, Aslan paraya takıldı! Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'ya çıkıştı: Rusya hafife alınacak bir ülke değil, yanlış yapıyorlar
14:32 ÖSYM, DGS tercih sonuçlarını açıkladı! İşte Dikey Geçiş Sınavı'nın kayıt tarihleri
14:26 Canlı yayında Ocak 2023 asgari ücret zammını hesaplayan SGK uzmanı yeni ücreti açıkladı
14:18 Beşiktaş'ın İngiltere'den gelen kiralık yıldızı Nathon Redmond'ın maaşı belli oldu
14:13 Korkunç olay: Zayıflama ilaçları kullanan 15 yaşındaki çocuk, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
13:22 MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan seçim açıklaması: 1 ay öne alma ihtimali söz konusu olabilir
12:48 Türkiye'yi kana bulamak için Yunanistan'dan gönderilen PKK'lı terörist Hüsamettin Tanrıkulu HDP üyesi çıktı
12:45 Bomba etkisi yaratacak iddia: Akşener 6'lı masaya "Yavaş'ı aday yapmazlarsa ben yapacağım" resti çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 15:59:04. #1.11#
SON DAKİKA: Kuzey Makedonya'da "NATO İletişimciler Konferansı" başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement