Kuzey Makedonya ve Kosova'da, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü kutlandı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü nedeniyle program düzenlendi.

Ukrayna'nın Üsküp Büyükelçiliği ile Kuzey Makedonya'daki Ukraynalılar Derneği "Lesya Ukrainka" tarafından başkentin merkezinde düzenlenen programa onlarca Ukraynalının yanı sıra bazı Batı ülkesi büyükelçileri ile temsilcileri katıldı.

Organizatörler, olası bombalı saldırı tehdidi nedeniyle Ukrayna'daki gösterilerin iptal edilmesine karşın dünyanın dört bir yanındaki Ukraynalıların Bağımsızlık Günü'nü kutlamak için meydanlara çıktığını söyledi.

Program, Ukrayna milli marşının okunması ve büyük bir Ukrayna bayrağının açılmasıyla başladı.

Ukrayna'nın Üsküp Maslahatgüzarı Roman Buga, burada yaptığı konuşmada, Ukraynalıların zafere kadar dirençli olmaları gerektiğini söyledi.

Ukraynalıların "işgalcilerin tüm saldırılarına ve terörlerine cevap vermelerini sağlamak için ne kadar zaman gerekirse o kadar dirençli olmaları gerektiğini" kaydeden Buga, "Ukrayna her zaman bağımsız ve birleşik bir ülkeydi, şimdi de öyle ve her zaman öyle kalacak. Şan olsun Ukrayna'ya ve kahramanlara." dedi.

Kuzey Makedonya'daki Ukraynalılar Derneği "Lesya Ukrainka" Başkanı Aleksandr Urbanoviç de Bağımsızlık Günü'nün en önemli bayramları olduğunu, Ukraynalıların tam da bağımsızlık için savaştıklarını kaydetti.

"Bağımsızlığımızı kimseye vermeyeceğiz." diyen Urbanoviç, Ukraynalı askerleri silahlandıran ve eğiten, insani yardımlar ulaştıran ülkelere teşekkür ederek, "Tabii ki (Kuzey) Makedonya'ya büyük bir minnet duyuyoruz. Bizi desteklemek için elinden gelenin fazlasını yapan aslan yürekli küçük bir ülke. Bu yardımı biz Ukraynalılar hiçbir zaman unutmayacağız." diye konuştu.

Tam 6 ay önce başlayan Rus saldırılarıyla 23 binden fazla sivil binanın yıkıldığı bilgisini veren Urbanoviç, bu süre zarfında sadece 2 bin askeri binanın yıkıldığını, bunun da bir "soykırım" olduğunu gösterdiği yorumunu yaptı.

Kosova hükümet binasının önüne Ukrayna bayrakları asıldı

Öte yandan, Ukrayna'nın bağımsızlığı dolayısıyla Kosova hükümet binasının önüne Ukrayna bayrakları asıldı.

Kosova hükümetinin bugün düzenlediği toplantıda konuşan Kosova Dışişleri ve Diyaspora Bakanı Donika Gervalla Schwarz, ülkede bulunan Ukraynalı gazetecilere verilen maddi yardımın süresinin uzatıldığını bildirdi.

Kararın "Ukrayna'daki koşullar değişene kadar" geçerli olacağına işaret eden Gervalla, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü'nün böyle bir kararın uzatılması için en iyi gün olduğunu söyledi.

Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi'nin Kosova Gazeteciler Derneği (AGK) ile iş birliğinde gerçekleştirdiği "Mukim Gazeteciler" programı kapsamında Kosova'da bulunan 7 Ukraynalı gazeteci de Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani'yi ziyaret etti.

Osmani, mevkidaşı Volodimir Zelenskiy'e gönderdiği mektupta, Kosova'nın dünyada Ukrayna'nın çektiği acıları anlayan birkaç halktan biri olduğunu vurgulayarak, "Şiddeti acımasız ve ayrım gözetmeyen, insanlık onuruna veya bir devlet olarak var olma hakkınıza saygı duymayan soykırımcı ve hegemonik bir rejim tarafından hedef alınmanın nasıl bir şey olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin, Ukrayna'yı "sahip olduğu her şeyle" desteklediğini kaydeden Osmani, Rusya'ya yaptırım uyguladığını anımsattı.???????