Kuzey Makedonya ve Kosova'da, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kuzey Makedonya ve Kosova'da, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü kutlandı

24.08.2022 17:54
Kuzey Makedonya ve Kosova'da, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü kutlandı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü nedeniyle program düzenlendi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü nedeniyle program düzenlendi.

Ukrayna'nın Üsküp Büyükelçiliği ile Kuzey Makedonya'daki Ukraynalılar Derneği "Lesya Ukrainka" tarafından başkentin merkezinde düzenlenen programa onlarca Ukraynalının yanı sıra bazı Batı ülkesi büyükelçileri ile temsilcileri katıldı.

Organizatörler, olası bombalı saldırı tehdidi nedeniyle Ukrayna'daki gösterilerin iptal edilmesine karşın dünyanın dört bir yanındaki Ukraynalıların Bağımsızlık Günü'nü kutlamak için meydanlara çıktığını söyledi.

Program, Ukrayna milli marşının okunması ve büyük bir Ukrayna bayrağının açılmasıyla başladı.

Ukrayna'nın Üsküp Maslahatgüzarı Roman Buga, burada yaptığı konuşmada, Ukraynalıların zafere kadar dirençli olmaları gerektiğini söyledi.

Ukraynalıların "işgalcilerin tüm saldırılarına ve terörlerine cevap vermelerini sağlamak için ne kadar zaman gerekirse o kadar dirençli olmaları gerektiğini" kaydeden Buga, "Ukrayna her zaman bağımsız ve birleşik bir ülkeydi, şimdi de öyle ve her zaman öyle kalacak. Şan olsun Ukrayna'ya ve kahramanlara." dedi.

Kuzey Makedonya'daki Ukraynalılar Derneği "Lesya Ukrainka" Başkanı Aleksandr Urbanoviç de Bağımsızlık Günü'nün en önemli bayramları olduğunu, Ukraynalıların tam da bağımsızlık için savaştıklarını kaydetti.

"Bağımsızlığımızı kimseye vermeyeceğiz." diyen Urbanoviç, Ukraynalı askerleri silahlandıran ve eğiten, insani yardımlar ulaştıran ülkelere teşekkür ederek, "Tabii ki (Kuzey) Makedonya'ya büyük bir minnet duyuyoruz. Bizi desteklemek için elinden gelenin fazlasını yapan aslan yürekli küçük bir ülke. Bu yardımı biz Ukraynalılar hiçbir zaman unutmayacağız." diye konuştu.

Tam 6 ay önce başlayan Rus saldırılarıyla 23 binden fazla sivil binanın yıkıldığı bilgisini veren Urbanoviç, bu süre zarfında sadece 2 bin askeri binanın yıkıldığını, bunun da bir "soykırım" olduğunu gösterdiği yorumunu yaptı.

Kosova hükümet binasının önüne Ukrayna bayrakları asıldı

Öte yandan, Ukrayna'nın bağımsızlığı dolayısıyla Kosova hükümet binasının önüne Ukrayna bayrakları asıldı.

Kosova hükümetinin bugün düzenlediği toplantıda konuşan Kosova Dışişleri ve Diyaspora Bakanı Donika Gervalla Schwarz, ülkede bulunan Ukraynalı gazetecilere verilen maddi yardımın süresinin uzatıldığını bildirdi.

Kararın "Ukrayna'daki koşullar değişene kadar" geçerli olacağına işaret eden Gervalla, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü'nün böyle bir kararın uzatılması için en iyi gün olduğunu söyledi.

Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi'nin Kosova Gazeteciler Derneği (AGK) ile iş birliğinde gerçekleştirdiği "Mukim Gazeteciler" programı kapsamında Kosova'da bulunan 7 Ukraynalı gazeteci de Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani'yi ziyaret etti.

Osmani, mevkidaşı Volodimir Zelenskiy'e gönderdiği mektupta, Kosova'nın dünyada Ukrayna'nın çektiği acıları anlayan birkaç halktan biri olduğunu vurgulayarak, "Şiddeti acımasız ve ayrım gözetmeyen, insanlık onuruna veya bir devlet olarak var olma hakkınıza saygı duymayan soykırımcı ve hegemonik bir rejim tarafından hedef alınmanın nasıl bir şey olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin, Ukrayna'yı "sahip olduğu her şeyle" desteklediğini kaydeden Osmani, Rusya'ya yaptırım uyguladığını anımsattı.???????

YORUMLAR
500
Çin BM Temsilcisi Taraflara Ukrayna Nükleer Santralindeki Kaza Riskini En Aza İndirme Çağrısında Bulundu Çin BM Temsilcisi Taraflara Ukrayna Nükleer Santralindeki Kaza Riskini En Aza İndirme Çağrısında Bulundu ABD'nin B52 bombardıman uçakları Üsküp semalarında ABD'nin B52 bombardıman uçakları Üsküp semalarında
Kaynak: AA

Makedonya, Ukrayna, Üsküp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya ve Kosova'da, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:33 Deneyimli hoca Jorge Jesus'tan Galatasaray ve Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken "Küçük takım" göndermesi
17:17 Onur Buldu'nun ayrılığı ile sarsılan Güldür Güldür'e 3 bomba transfer!
16:56 Parti görüntüleri ortaya çıkan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, kendisini savunurken gözyaşlarını tutamadı
16:43 Cristiano Ronaldo'dan canlı yayında gündem olan hareket! Efsane futbolcunun elini sıkmadı
16:28 Satın aldığı iş yerinden çıkan 1 kilo altını sahibine verdi
16:06 46 yaşındaki Ebru Akel'in yoga paylaşımı beğeni topladı
16:24 CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine karşı çıktı: Sizin saltanat geminiz batıyor
15:57 Fener'in teknik patronu Jesus'tan "yabancı sınırı" itirafı: Alışmam gereken bir problem
15:40 İstanbul'da okul ve personel servis ücretlerine zam geldi! İşte yeni ücretler...
15:26 Bu boks maçı tarihe geçer! Tyson Fury, Oleksandr Usyk'in meydan okumasını kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 17:54:39. #1.12#
SON DAKİKA: Kuzey Makedonya ve Kosova'da, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement