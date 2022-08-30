Üsküp'te rüzgar ve şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Üsküp'te rüzgar ve şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi

30.08.2022 20:58
Üsküp'te rüzgar ve şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp ve çevresinde etkili olan şiddetli yağmur su baskınlarına yol açtı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp ve çevresinde etkili olan şiddetli yağmur su baskınlarına yol açtı.

Kuzey Makedonya Kriz Yönetim Merkezi (CUK) tarafından yapılan açıklamada, Üsküp ve çevresini etkisi altına alan kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağmur nedeniyle devrilen ağaçlar, mahsur kalan araçlar ve su basmış evlerle ilgili çağrılar alındığı bildirildi.

CUK, başkent Üsküp'ün yanı sıra İştip, Köprülü, Demir Hisar, Kiliseli şehirlerinin de olumsuz hava şartlarından etkilendiğini duyurdu.

Kuzey Makedonya Hidrometeoroloji İşleri İdaresi, sağanak, gök gürültüsü ve kuvvetli rüzgar ile istikrarsız havanın 2 Eylül öğleden sonraya kadar devam edeceğini bildirdi.

Öte yandan, Üsküp Belediye Başkanı Danela Arsovska, şehri etkisi altına alan olumsuz hava şartları nedeniyle Üsküp Belediyesi Kriz Merkezi'ni acil toplantıya çağırdı.

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Kaynak: AA

Makedonya, Üsküp, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküp'te rüzgar ve şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üsküp'te rüzgar ve şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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