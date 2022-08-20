Kuzey Makedonyalı duvar ressamı için sokak sanatı bir "açık hava galerisi"

Kuzey Makedonya'nın kuzeyindeki Kumanova şehrinde çalışmalar yapan duvar ressamı David Stoilkovski, sokak sanatını "açık hava galerisi" olarak nitelendirdi.

25 yaşındaki Stoilkovski, AA muhabirine, duvar ressamı olma sürecini ve yaptığı çalışmalarını anlattı.

Kendisi için çizimin bir yaşam biçimi, sokak sanatının ise sonsuz özgürlük olduğunu belirten Stoilkovski, "Sokak sanatı, açık hava galerisidir; her gün ziyaret edip bakabilirsin." dedi.

Stoilkovski, sokak sanatını geri getirmeyi ve insanlara daha da yakınlaştırmayı hedeflediğini dile getirdi.

İlk önce yaşadığı şehirde duvar resimleri çizdiğini daha sonra ülke genelinde ve ABD'de çizimler yaptığını kaydeden Stoilkovski, şöyle devam etti:

"Her şeyden önce geçmişten kalan o bazı griliği güzel bir şeyle kapatmamız gerektiğini düşünüyorum. Resimleri çizenler olarak daha ciddi çalışmalarla başlarsak duvar resimleri ve grafitiler açısından şehrimizi, genel olarak Makedonya'yı diğer bazı Avrupa ülkelerine yakınlaştıracağımız düşüncesindeyiz. Sürekli bir şeyler olmalı, nereye dönerseniz çizilmiş bir şeyler olmalı."

Stoilkovski, bir duvar resmi için zamana ve sabra ihtiyaç duyulduğunu belirterek açık havada çizim yapmanın aynı zamanda doğa ve hava şartları ile savaşmak anlamına geldiğini vurguladı.

"Her köşede birinin bir imzasının olduğu görülebilir"

Duvar resmi çizmeye, etrafındaki kişilerden görüntüler almakla başladığını anlatan Stoilkovski, "Ardından bunları tabletimde duvar ile birleştirerek nasıl gözüktüğüne bakıyorum. Fotoğrafa bir şeyler ekliyorum, çıkarıyorum." ifadesini kullandı.

Stoilkovski, bir sanatçı için amacının ve mesajının izleyiciye başarıyla iletilmesinden daha büyük bir memnuniyet olmadığını vurgulayarak bunun, büyük bir motivasyon olduğunu söyledi.

Sokak sanatını, "bir toplumun tükenmez eseri" olarak nitelendiren Stoilkovski, "Her köşede birinin bir imzasının olduğu, bir şeyler çizdiği görülebilir. Burada yaşayanların, genç sanatçıları desteklemeleri gerekir. Çünkü nihayetinde kötü bir şey yapmadığımızı, sadece bu toplumun iyiliği için çalışmalar yaptığımızı söylemek istiyorum." diye konuştu.