Kuzey Makedonyalı duvar ressamı için sokak sanatı bir "açık hava galerisi" - Son Dakika
Üye Girişi

Kuzey Makedonyalı duvar ressamı için sokak sanatı bir "açık hava galerisi"

20.08.2022 12:39
Kuzey Makedonyalı duvar ressamı için sokak sanatı bir "açık hava galerisi"

Kuzey Makedonya'nın kuzeyindeki Kumanova şehrinde çalışmalar yapan duvar ressamı David Stoilkovski, sokak sanatını "açık hava galerisi" olarak nitelendirdi.

Kuzey Makedonya'nın kuzeyindeki Kumanova şehrinde çalışmalar yapan duvar ressamı David Stoilkovski, sokak sanatını "açık hava galerisi" olarak nitelendirdi.

25 yaşındaki Stoilkovski, AA muhabirine, duvar ressamı olma sürecini ve yaptığı çalışmalarını anlattı.

Kendisi için çizimin bir yaşam biçimi, sokak sanatının ise sonsuz özgürlük olduğunu belirten Stoilkovski, "Sokak sanatı, açık hava galerisidir; her gün ziyaret edip bakabilirsin." dedi.

Stoilkovski, sokak sanatını geri getirmeyi ve insanlara daha da yakınlaştırmayı hedeflediğini dile getirdi.

İlk önce yaşadığı şehirde duvar resimleri çizdiğini daha sonra ülke genelinde ve ABD'de çizimler yaptığını kaydeden Stoilkovski, şöyle devam etti:

"Her şeyden önce geçmişten kalan o bazı griliği güzel bir şeyle kapatmamız gerektiğini düşünüyorum. Resimleri çizenler olarak daha ciddi çalışmalarla başlarsak duvar resimleri ve grafitiler açısından şehrimizi, genel olarak Makedonya'yı diğer bazı Avrupa ülkelerine yakınlaştıracağımız düşüncesindeyiz. Sürekli bir şeyler olmalı, nereye dönerseniz çizilmiş bir şeyler olmalı."

Stoilkovski, bir duvar resmi için zamana ve sabra ihtiyaç duyulduğunu belirterek açık havada çizim yapmanın aynı zamanda doğa ve hava şartları ile savaşmak anlamına geldiğini vurguladı.

"Her köşede birinin bir imzasının olduğu görülebilir"

Duvar resmi çizmeye, etrafındaki kişilerden görüntüler almakla başladığını anlatan Stoilkovski, "Ardından bunları tabletimde duvar ile birleştirerek nasıl gözüktüğüne bakıyorum. Fotoğrafa bir şeyler ekliyorum, çıkarıyorum." ifadesini kullandı.

Stoilkovski, bir sanatçı için amacının ve mesajının izleyiciye başarıyla iletilmesinden daha büyük bir memnuniyet olmadığını vurgulayarak bunun, büyük bir motivasyon olduğunu söyledi.

Sokak sanatını, "bir toplumun tükenmez eseri" olarak nitelendiren Stoilkovski, "Her köşede birinin bir imzasının olduğu, bir şeyler çizdiği görülebilir. Burada yaşayanların, genç sanatçıları desteklemeleri gerekir. Çünkü nihayetinde kötü bir şey yapmadığımızı, sadece bu toplumun iyiliği için çalışmalar yaptığımızı söylemek istiyorum." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni destek merkezleri açacak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni destek merkezleri açacak Lübnanlı Bakan: Lübnan, Bağışçı Ülkelerin Desteği Olmasa da Suriyeli Mültecileri Geri Göndermek Zorunda Lübnanlı Bakan: Lübnan, Bağışçı Ülkelerin Desteği Olmasa da Suriyeli Mültecileri Geri Göndermek Zorunda
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Makedonya, Kumanova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Makedonyalı duvar ressamı için sokak sanatı bir 'açık hava galerisi' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:17 Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen anne 20 günlük bebeğini döverek katletti
11:37 Rusya'nın doğal gaz akışını düşürdüğü Almanya: Duş almayın, bez kullanın
11:27 Bu ne cesaret! Erzurum'da ayı ile güreşti
11:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan zincir marketlerdeki pahalılığı bitirmeye kararlı! Yeni hamlesini açıkladı
11:19 Pınar Altuğ, kendisine "Ne bitmez tatilmiş, sizin işiniz gücünüz yok mu?" diyen takipçisiyle tartıştı
10:44 Şahmaran dizi setinde skandal! Marmarisliler jandarmaya haber verdi
10:21 Sadece 1 gün evli kaldığı kadına 5 yıldır nafaka ödeyen adam adalet yürüyüşüne çıktı
09:57 Fatih'te çırılçıplak sokaklarda gezen kadın mahalleliyi çıldırttı: Hemen hemen her gün soyunuyor
09:32 Özel üniversitelere zam sınırı gelecek mi? Mahkemeden emsal karar
09:27 Finlandiya Başbakanı Marin, ülkeyi karıştıran kasedi sonrası adım attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 12:39:39. #1.11#
SON DAKİKA: Kuzey Makedonyalı duvar ressamı için sokak sanatı bir "açık hava galerisi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement