Kuzey Makedonya'nın resmi haber ajansı MIA 22 yaşında - Son Dakika

Kuzey Makedonya'nın resmi haber ajansı Medya Enformasyon Ajansı (MIA), ilk haberini yayınlamasının üzerinden geçen 22 yılda Balkanlar'ın önemli haber ajanslarından biri haline geldi.

Bölgedeki diğer haber ajansları ile başarılı iş birliğine sahip bulunan MIA, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yaptığı canlı yayınlarla diğer medyaların da habere ulaşımında önemli bir kaynak oldu.

MIA Genel Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni Dragan Antonovski, AA'ya yaptığı açıklamada, özellikle sahte haberlerle mücadele, medya okuryazarlığı ve genç gazetecilere katkılarının çok büyük olduğunu söyledi.

MIA ile AA arasındaki iş birliğine ve Balkan-Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliği (ABNA-SE) bünyesindeki çalışmalara da değinen Antonovski, ABNA'nın çok önemli bir ağ, AA'nın ise bu oluşumun içerisindeki lider ve büyük tecrübeye sahip en eski ajans olduğunu vurguladı.

Antonovski, ajanslar arasındaki bilgi alışverişinin kilit öneme sahip olduğunu belirterek, "Çünkü tüm devlet ajansları neyin devlet menfaati, neyin vatandaş ve parti menfaati olduğunu ayırt etmeyi biliyor. Yanlış bilgilendirmeden kaçınmak için tecrübe ve paylaşım olmalı. Mükemmel iş birliğinin devam etmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Makedonya Meclisi tarafından 1992'de kurulan MIA, haber yayınına ise 30 Eylül 1998'de başladı. MIA, haberlerini Makedoncanın yanı sıra İngilizce ve Arnavutça olarak da yayınlıyor.