Kuzey Makedonya'nın Shkupi takımından Elazığ'daki depremzedelere yardım - Son Dakika
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Kuzey Makedonya'nın Shkupi takımından Elazığ'daki depremzedelere yardım

6 saat önce

Kuzey Makedonya 1. Futbol Ligi takımlarından Shkupi, Elazığ'daki depremzedeler için yardım kararı aldı.

Kuzey Makedonya'nın Shkupi takımından Elazığ'daki depremzedelere yardım, System.String[]

Kuzey Makedonya 1. Futbol Ligi takımlarından Shkupi, Elazığ'daki depremzedeler için yardım kararı aldı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetimin aldığı karar doğrultusunda Elazığ'daki depremzedelere 10 bin avro gönderileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, "Kulüp olarak hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine de yer verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:14 Kaynak: AA
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