Son Dakika Haberleri: Kuzey Makedonya Sınırına Dayanan Göçmenlere Yunan Polisinden Müdahale

Kuzey Makedonya Sınırına Dayanan Göçmenlere Yunan Polisinden Müdahale

18 dakika önce

Kuzey Makedonya sınırına dayanan göçmenlere Yunan polisinden müdahale.

Kuzey Makedonya sınırına dayanan göçmenlere Yunan polisinden müdahale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:26 Kaynak: Youtube

Makedonya, Genel
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