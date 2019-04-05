Kuzey Makedonya Sınırına Dayanan Göçmenlere Yunan Polisinden Müdahale
18 dakika önce
Kuzey Makedonya sınırına dayanan göçmenlere Yunan polisinden müdahale.
Kuzey Makedonya
sınırına dayanan göçmenlere Yunan polisinden müdahale
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:26 Kaynak: Youtube
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