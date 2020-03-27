Kuzey Makedonya, tüm resmi süreçlerin tamamlanmasının ardından NATO'nun 30'uncu üyesi oldu - Son Dakika

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Kuzey Makedonya, tüm resmi süreçlerin tamamlanmasının ardından NATO'nun 30'uncu üyesi oldu
6 saat önce
Kuzey Makedonya, tüm resmi süreçlerin tamamlanmasının ardından NATO'nun 30'uncu üyesi oldu.
Kuzey Makedonya, tüm resmi süreçlerin tamamlanmasının ardından NATO'nun 30'uncu üyesi oldu
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 07:42 Kaynak: AA
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