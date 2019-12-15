Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliğince (MATÜSİTEB) ilk kez düzenlenen "Kuzey Makedonya Türkleri Yücel Ödülleri" sahiplerini buldu.

Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı destekleriyle düzenlenen ödül töreninde, Kuzey Makedonya, Türkiye ve uluslararası alanda başarılar elde eden kişi ve kurumlara 10 farklı kategoride ödül verildi.

Ödül törenine, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Umut Lütfi Öztürk, Makedonya Türkiye Ticaret Odası (MATTO) Başkanı Aydoğan Ademoski, MATÜSİTEB Genel Başkanı Hüsrev Emin, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, parti başkanları, akademisyenler, jüri üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

MATÜSİTEB Başkanı Emin, yaptığı açıklamada, yeni bir organizasyona imza attıklarını, farklı alanlarda başarı gösteren soydaşlara kendi ülkelerinde vefa niyetiyle bu töreni gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kuzey Makedonya Türkleri'nin kendi değerlerine değer vermesi gerektiğine işaret eden Emin, "Biz kendi insanlarımızı takdir etmeliyiz. Çünkü biz kendi insanlarımıza, değerlerimize, başarılı bireylerimize, kurumlarımıza sahip çıkmazsak başkasının da sahip çıkması mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Emin, törene "Yücel" isminin verilmesinin önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Çünkü Kuzey Makedonya'daki Türk davasının milli kahramanları, vefakarları, fedakarları gerçekten buradaki soydaş toplum ve Türk milleti için ciddi bir bedel ödedi. Bugün, Makedonya Türkçe Radyosu varsa onların 1944'te başlattığı gayretle devam ediyor. Birlik Gazetesi yayımlanmışsa onların başlattığı gayretle devam ediyor. Gelecek nesillere 'Yücel' ismini, Yücelciler hareketini daha iyi anlatmak ve onların da isimlerini, yaptıkları fedakarlıkları, vefakarları yükseltmek için inşallah güzel bir gece yaşayacağımızı düşünüyorum."

10 farklı kategorideki ödüller

Kuzey Makedonya Türkleri Yücel Ödülleri töreninde, "Yılın Eğitimcisi Ödülü" Kuzey Makedonya'nın Radoviş kentinde Türkçe öğretmenliği yapan Semra Nanuşeva Saliova'ya, "Yılın Akademisyeni/Bilim Adamı Ödülü" Prof. Dr. Yusuf Hamzaoğlu'na, "Yılın Parlayan Yıldızı Ödülü" İtalya Seria A Ligi takımlarından Napoli'de forma giyen Elif Elmas'a, "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" Kuzey Makedonya Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden İlhami Emin'e verildi.

"Yılın Aktörü Ödülü" Türkiye'deki pek çok dizide rol alan Filiz Ahmet'e, "Yılın Sporcusu Ödülü" 9 kez Kuzey Makedonya şampiyonu olan Aziz İsmail'e, "Yılın Edebiyatçısı Ödülü" şair ve yazar Mehmed Arif'e, "Yılın Müzik Sanatçısı Ödülü" Üsküplü ünlü ses sanatçısı Mesut Kurtiş'e, "Yılın Gazetecisi Ödülü" Yeni Balkan Gazetesi Muhabiri Bünyamin Liman'a ve "Jüri Özel Ödülü" Kuzey Makedona Devlet Televizyonu Türkçe Programı ve Kuzey Makedonya Devlet Radyosu Türkçe Programı'na takdim edildi.

Ödül töreninde davetlilere, Yücelciler'le ilgili video ve kısa müzik dinletisi sunuldu.

Yücelciler Hareketi

Makedonya'da yaşayan Müslüman Türkler, 1937'te milli ve manevi değerlerini, örf ve adetlerini korumak ve yaşatmak üzere toplanmaya başladı.

1945'te teşkilata "Yücel" ismi verilirken, başkanlık görevini Üsküp'teki Ataullah Efendi Medresesi'nde tahsil yapan, daha sonra Mısır'daki El Ezher Üniversitesine giderek fıkıh, kelam, tasavvuf ve Batı felsefesi alanlarında eğitim gören Şuayb Aziz Efendi üstlendi.

Eski Yugoslavya'daki bütün milliyetçi teşkilatların ortadan kaldırılma çabalarıyla Ağustos 1947'de 16 kişi tutuklanarak yargılanmaya başlandı.

Mahkeme, 25 Ocak 1948'de dört teşkilat mensubu hakkında idam kararı verdi.

Şuayb Aziz, Adem Ali, Ali Abdurrahman ve Nazmi Ömer, 27 Şubat 1948'de kurşuna dizildi, diğerleri ise ağır hapis cezalarına çarptırıldı.