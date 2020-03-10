Kuzey Makedonya uyruklu 1 yabancı terörist ülkesine sınır dışı edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya uyruklu 1 yabancı terörist ülkesine sınır dışı edildi - Son Dakika

Kuzey Makedonya uyruklu 1 yabancı terörist ülkesine sınır dışı edildi

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini bu kapsamda bugün Kuzey Makedonya uyruklu 1 yabancı teröristin ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.

Kuzey Makedonya uyruklu 1 yabancı terörist ülkesine sınır dışı edildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini bu kapsamda bugün Kuzey Makedonya uyruklu 1 yabancı teröristin ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, Makedonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:40 Kaynak: İHA
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