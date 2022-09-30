Kuzey Makedonya ve Arnavutluk, Ukrayna'da düzenlenen referandumları kınadı

Kuzey Makedonya ve Arnavutluk, Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde düzenlediği referandumları kınadı.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası hukuku ciddi bir şekilde ihlal eden bu düzmece referandumları şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Referandum sonuçlarının geçerli olmadığını belirten Osmani, bu sonuçların Kuzey Makedonya tarafından kabul edilmeyeceğini kaydetti.

Osmani, toprak bütünlüğü ve egemenliğini destekleme noktasında Ukrayna'nın yanında olduklarını vurguladı.

Arnavutluk'un Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı da söz konusu referandumlarla ilgili yayınladığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Arnavutluk, Rusya tarafından Ukrayna'da düzenlenen düzmece referandumları kınıyor ve önceden belirlenmiş sonuçları tanımayacak. Tehdit veya güç kullanımı sonucunda bir ülkenin topraklarının başka bir ülke tarafından ilhak edilmesi, BM Sözleşmesi ilkelerinin ve uluslararası hukukun ihlalidir."