Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'ta, yeni medya habercilik eğitim programı başladı - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'ta "Yeni medya habercilik temel seviye eğitim programı"nın açılışı yapıldı.

TİKA Üsküp Koordinatörü Halim Ömer Söğüt, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki program öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, TİKA'nın 30 yıla aşkın süredir Türkiye'nin tecrübe ve kapasitesini dost, kardeş ve akraba topluluklarla paylaşmak suretiyle projeler hayata geçirdiğini söyledi.

TİKA'nın Kuzey Makedonya'da 2005 yılında faaliyetlerine başladığını anımsatan Söğüt, bugüne kadar 1100'ün üzerinde proje ve faaliyet gerçekleştirdiklerini aktardı.

Kurum olarak ülkede farklı programlar düzenlediklerini ve Yeni Nesil Habercilik eğitim programının bu kapsamda gerçekleştiğine değinen Söğüt, "Bu eğitimimizin biraz daha farklılaşan yönü ise şu ki özellik yeni nesil habercilik, sosyal medyanın, dijital medyanın günümüzde daha yoğun bir şekilde kullanılması, insanların aktif bir şekilde bu alanlara yönelmesi suretiyle TİKA ve TRT iş birliğinde de bu bağlamda bugünkü projemizi hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

Ülkedeki tüm etnisitelerden haber alanında çalışan gazetecilerin davet edildiği kapsayıcı ve daha sürdürülebilir bir eğitim modeli oluşturmaya gayret ettiklerini aktaran Söğüt, yaklaşık 30 kişiye eğitim verileceğini söyledi.

TRT Üsküp Temsilcisi Ömer Rahmi Serim de teknolojinin gelişmesiyle beraber değişen ve dönüşen dünyada medya sektöründe de ciddi değişikliler yaşandığına dikkati çekti.

Özellikle yeni medya alanında cep telefonlarının artık habere ulaşmada birincil kaynak durumuna geldiğini dile getiren Serim, "Sadece habere ulaşmada değil, aynı zamanda haberi üretmede de cep telefonu günümüzde neredeyse birincil kaynak haline geldi. Bir hafta boyunca Balkan coğrafyasında gazetecilik yapan meslektaşlarımız TİKA ve TRT iş birliğinde yeni medya eğitimi alacaklar. Twitter, Facebook, Instagram, Youtube gibi mecralarda nasıl habercilik yapılacağı, nelere dikkat edileceği konusunda ve teknik alanda da bilgiler edinecekler." ifadelerini kullandı.

Programı kapsamında ders verecek olan TRT Haber Dijital Yayınlar Yayın Ekibi Editörü Gülçin Sakarya da eğitim programının hem Arnavutluk hem de Kuzey Makedonya'da düzenlendiğine işaret ederek, bu kapsamda gazetecilere sosyal medyada kendilerini nasıl daha iyi gösterebileceklerini, nasıl geliştirebileceklerini ve nasıl daha fazla etkileşim alabileceklerini göstereceklerini aktardı.

Dersler hakkında bilgilendirmede bulunan Sakarya, "Yeni medya kreatif haber teknikleri dersimiz olacak. Örneklerle gösterip daha sonra uygulamalı bir ders yapacağız. Daha sonrasında hem dijital medya ile ilgili Facebook, Twitter, Youtube, hepsiyle ilgili ayrı ayrı strateji geliştirme derslerimiz olacak." dedi.

Programın Arnavutluk ayağı

Eğitim programının Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki ayağında konuşan TİKA Tiran Koordinatörü Emine Gizem Başkan, TİKA ile TRT iş birliğinde gerçekleşen bu önemli eğitim programının düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TİKA'nın projeleri hakkında bilgi veren Başkan, "Arnavutluk'ta 1996 yılında kurulan TİKA Program Koordinasyon ofisimiz vasıtasıyla projelerimizi gerçekleştirmekteyiz. Bu kapsamda da Arnavutluk'taki kurumların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, teknik altyapılarının yenilenmesi, tarımsal üretimin desteklenmesi, eğitim sağlık tesislerinin tamamının yenilenmesi, teknik donanımlarının yenilenmesine ve ortak kültürel mirasımızın korunması içinde restorasyon çalışmalarının insanı merkeze alarak sürdürmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim programı kapsamında ders verecek olan TRT temsilcisi Uğur Becerikli de TRT'nin hem Türkiye'nin hem de dost ve kardeş topluluklar ile ülkelerinin sesi olduğunu söyledi.

Sadece genel izleyiciye değil tematik kanallarıyla çocuklardan müzikseverlere, belgeselden kültür-sanat faaliyetlerine kadar birçok televizyon ve radyo kanalının bulunduğunu hatırlatan Becerikli, "Bu yayınların çoğu ülke dışından da izlenebilmekte, ulaşılabilmektedir. Gelişen teknolojisini de kullanarak birçok ülkeye hem konvansiyonel medya anlamında uydu yayınları üzerinden ulaşabilen TRT kurumu hem de yeni medya teknolojileriyle internet üzerinden yine insanlığın büyük bir bölümüne rahatlıkla ulaşabilmektedir." diye konuştu.

11 Mart'ta sona erecek programın Kuzey Makedonya kısmına yaklaşık 30 gazeteci, Arnavutluk'taki kısmına ise Arnavutluk ve Kosova'dan 22 gazeteci katılıyor.