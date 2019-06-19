Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un AB üyelik müzakerelerinin ertelenmesi

Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik müzakere sürecinin ertelenmesi, iki ülke üst düzey yetkilileri tarafından farklı tepkilerle karşılandı.Kuzey Makedonya'ya iki günlük ziyareti kapsamında çeşitli temaslarda bulunan Slovakya Dışişleri Bakanı ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı Miroslav Lajcak, konuyla ilgili hayal kırıklığına uğranmaması gerektiğini, ertelemenin teknik nedenlerden olduğunu açıkladı.Başkent Üsküp'teki temasları kapsamında Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile bir araya gelen Lajcak, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Kuzey Makedonya'yı Yunanistan ile isim sorununu çözen ve "büyük başarı" olarak nitelendirdiği Prespa Anlaşması'ndan dolayı tebrik etti.Dün AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısına katıldığını anımsatan Lajcak, toplantıda Kuzey Makedonya'nın AB üyelik müzakerelerine başlamayı hak ettiğinin belirtildiğini aktardı.Müzakerelerin başlatıldığı yönünde iyi haberlerle gelmek istediğini ancak bunun gerçekleşmediğini anlatan Lajcak, "Hayal kırıklığına uğramak için neden olmadığını söylemek isterim. Bu uzatma teknik nedenlerden dolayı oldu ancak toplantıda çok pozitif bir enerji mevcuttu." diye konuştu."Ekim ayındaki karar gelmeden memnun olmayacağız"Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Dimitrov ise AB'nin Batı Balkanların Avrupa-Atlantik perspektifi konusunda ciddi olduğunu kanıtlamasının önemine değindi.Ülkesinin kriterleri yerine getirdiğini ve çok karmaşık sorunları çözdüğünü vurgulayan Dimitrov, "önlerinde büyük bir başarı elde etmek için ortak bir şans" bulunduğunu söyledi."Dünkü sonuçlar ile ilgili izlenimlerimi sorarsanız, ekim ayındaki karar gelmeden memnun olmayacağız." diyen Dimitrov, "Başarımızın tüm bölge için, Avrupa kapısının açık olduğu ve Avrupa'nın Batı Balkanlar için vizyonu olduğu yönünde önemli bir sinyal olacağını düşünüyorum. Böyle bir şey olmazsa, o zaman bu bahsi geçen perspektifin sonu olacak." ifadelerini kullandı.Dimitrov ayrıca AB Komisyonu Başkanı Jean-Caude Juncker'in, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn'ın ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Kuzey Makedonya'nın tüm şartları yerine getirdiği yönündeki açıklamalarını da hatırlattı.Kuzey Makedonya Başbakanı ve Arnavutluk Dışişleri Bakan Vekilinden tepkiÖte yandan dün kararın duyurulmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, AB Genel İşler Konseyinin toplantısının ardından ülkesi hakkında AB üyeliği için müzakerelerin başlatılması için yeşil ışık yakılmamasını değerlendirdi.Zaev, toplantıda geçen yıl elde ettikleri başarılarının güçlü ve kesin şekilde takdir edildiğini belirterek, komşuları Yunanistan ve Bulgaristan ile varılan anlaşmalar konusunda da övgü aldıklarını vurguladı.Üye devletlerin en geç ekim ayında Kuzey Makedonya ile müzakerelere başlama konusunda karar alacağını aktaran Zaev, bu arada çalışmaya ve reformları uygulamaya devam edeceklerini kaydetti.Alınan karardan memnun olduklarını vurgulayan Zaev, "Ancak tam anlamıyla başarı ekimde alınacak müzakerelerin başlaması kararı ve yıl sonuna kadar pratikte müzakerelerin başlanmasıyla taçlanacak." ifadesini kullandı.Arnavutluk'un Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj ise ülkesinin en geç ekimde olumlu bir karar alınması konusunda umutlu olduğunu söyledi.Kararın ertelenmesinin Arnavutluk için teşvik edici olmadığını belirten Cakaj, Arnavutluk'un müzakerelerin başlatılmasını geçen yıl hak ettiğini savundu.Ekimde olumlu bir karar çıkması için çabalarını artırmaları gerektiğini vurgulayan Cakaj, erteleme kararının ülkesinin tartışmasız başarılarına ön yargı değil, bazı üye devletlerin iç prosedürleri nedeniyle sorumlu bir karar alınması yönünde yeterli zamanın olmaması nedeniyle meydana geldiğini söyledi.