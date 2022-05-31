Kuzey Makedonya ve Norveç askeri kıta ve bandoları, Üsküp'te gösteri düzenledi - Son Dakika
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Kuzey Makedonya ve Norveç askeri kıta ve bandoları, Üsküp'te gösteri düzenledi

31.05.2022 15:55

Törenden detay görüntüler Kuzey Makedonya Silahlı Kuvvetleri askeri kıta ve askeri bandosunun gösterileri Norveç Kraliyet askeri kıta ve askeri bandosunun gösterileri İki ülke askeri kıta ve askeri bandolarından ortak gösteri Kuzey Makedonya Silahlı Kuvvetleri ve Norveç Kraliyet askeri kıtaları...

Törenden detay görüntüler

Kuzey Makedonya Silahlı Kuvvetleri askeri kıta ve askeri bandosunun gösterileri

Norveç Kraliyet askeri kıta ve askeri bandosunun gösterileri

İki ülke askeri kıta ve askeri bandolarından ortak gösteri Kuzey Makedonya Silahlı Kuvvetleri ve Norveç Kraliyet askeri kıtaları ve askeri bandoları, başkent Üsküp'te gösteri düzenledi. "Makedonya Meydanında" düzenlenen gösteri, Kuzey Makedonya Ordusu'nun 30. kuruluş yıldönümü dolayısıyla ordular arası etkinlikler kapsamında gerçekleştirildi. Gösteriye, ?Norveç Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Eirik Kristoffersen ve ?Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı Vasko Gyurçinovski'nın yanı sıra yetkililer katıldı. Kuzey Makedonya ve Norveç askeri bandoları gösterinin sonunda NATO marşını ortak bir şekilde icra etti.

Kuzey Makedonya ve Norveç askeri kıta ve bandoları, Üsküp'te gösteri düzenledi
Kuzey Makedonya ve Norveç askeri kıta ve bandoları, Üsküp'te gösteri düzenledi
Kuzey Makedonya ve Norveç askeri kıta ve bandoları, Üsküp'te gösteri düzenledi
Kuzey Makedonya ve Norveç askeri kıta ve bandoları, Üsküp'te gösteri düzenledi

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Norveç Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Kristoffersen, Kuzey Makedonya'da Norveç Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Kristoffersen, Kuzey Makedonya'da Üsküp'te Yıldırım Manzarası Üsküp'te Yıldırım Manzarası
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Makedonya, Norveç, Üsküp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya ve Norveç askeri kıta ve bandoları, Üsküp'te gösteri düzenledi - Son Dakika


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