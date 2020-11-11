Kuzey Makedonya'ya 20 bin Kur'an-ı Kerim - Son Dakika

Kuzey Makedonya'ya 20 bin Kur'an-ı Kerim

11.11.2020 11:41
Kuzey Makedonya'ya 20 bin Kur'an-ı Kerim, System.String[]

Osmangazi Belediyesi, Kuzey Makedonya'daki hafızlık öğrencileri için 20 bin Kur'an-ı Kerim ve 5 bin Elifba kitabı gönderdi.

Osmangazi Belediyesi, Kuzey Makedonya'daki hafızlık öğrencileri için 20 bin Kur'an-ı Kerim ve 5 bin Elifba kitabı gönderdi.

Hayrat İnsani Yardım Derneği'nin Afrika ve Balkan ülkelerindeki gelir seviyesi düşük Müslüman vatandaşlara Kur'an-ı Kerim ulaştırmak için başlattığı 'Dünya Kuran Okuyor' projesine bir destek de Osmangazi Belediyesi'nden geldi. Ocak ayında başlatılan proje kapsamında bugüne kadar toplam farklı ülkelerdeki Müslüman vatandaşlara 680 bin Kur'an-ı Kerim ulaştırırken, Osmangazi Belediyesi işbirliğiyde Kuzey Makedonya'ya gönderilen 20 bin Kur'an-ı Kerim ile bu sayı 700 bine ulaştı. Kuzey Makedonya'daki hafızlık öğrencilerinin okuması için gönderilen 20 bin Kur'an-ı Kerim ve Arnavutça yazılı 5 bin Elifba kitabı, okunan dualarla birlikte yola çıktı.

Belediye Başkanı Mustafa Dündar, düzenlenen törende yaptığı konuşmada Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi 780 bin metrekarelik bir alandan ibaret olmadığına vurgu yaparak, "Ülke sınırlarını aşarak dünyanın birçok noktasına yardımlar ulaştıran ve ihtiyaç sahibi vatandaşları tespit ederek onlara destek olan dernek üyelerini tek tek tebrik ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Batının gözüyle bakıldığında biz çok farklı bir milletiz. Sınırları aşıp, ulaşılamayan yerlere ulaşıyor ve hayırlar yapıyoruz. Bu bizim milletimizin hem inanç hem de kültür olarak bir şiarı. Sizler buradan Asya, Afrika ve Balkanlar'daki en ücra noktalara ulaşarak oradaki bir eksiği görüp, tamamlamaya çalışıyorsunuz. Daha dün arkadaşlarımız Bulgaristan'dan döndü. Yetimlerle, ihtiyaç sahipleriyle buluşup desteklerimizi ulaştırdılar. Kırcaali Hastanesi'ne 11 tekerlekli sandalye, battaniye ve birtakım yardım malzemeleri götürdüler. Dağlık Karabağ, Ermenistan işgalinden kurtarıldı. Bu bir inancın zaferidir. İnanmışsak, başarırız. Bizler, ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza destek olmaya inandık ve bu uğurda da çalışıyoruz. İnşallah bu Kur'an-ı Kerim'ler Kuzey Makedonya'daki hafızlık öğrencilerimize ulaşacak. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - BURSA

Kuzey Makedonya'ya 20 bin Kur'an-ı Kerim
Kuzey Makedonya'ya 20 bin Kur'an-ı Kerim

Osmangazi Belediyesi, Makedonya, Hayrat, Afrika, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya'ya 20 bin Kur'an-ı Kerim - Son Dakika


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