Bu arada sıkıştığı yerden çıkarıldığı sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına uygunsuz el hareketleri yapan kişinin, Avrupa'ya gitmek için Makedonya plakalı otobüsün altına gizlice girdiği, motorun ısısı nedeniyle vücudunda yanıklar oluşunca bağırmaya başladığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kuzey Makedonya'ya giden otobüsün altında saklanan kişiyi sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı - Son Dakika

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