Kuzey Makedonya'ya giden otobüsün altında saklanan kişiyi sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Kuzey Makedonya'ya giden otobüsün altında saklanan kişiyi sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

12.06.2022 16:03

Fatih'te gizlice girdiği Kuzey Makedonya plakalı otobüsün alt kısmında sıkışan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Fatih'te gizlice girdiği Kuzey Makedonya plakalı otobüsün alt kısmında sıkışan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Turistik ziyaret için Kuzey Makedonya'dan İstanbul'a gelen grubun bulunduğu otobüs, dönüşe geçtikten sonra araçtan sesler geldiği yönündeki uyarılar üzerine Fevzipaşa Caddesi'nde durdu.

Otobüsün altından gelen seslere yönelen araçtakiler, motor ile şanzıman kısmında bir kişinin saklandığını gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kendisini bulunduğu yere bağlayan Cezayir uyruklu kişi, çıkmak istemedi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu saklandığı yerden çıkarılan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Bu arada sıkıştığı yerden çıkarıldığı sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına uygunsuz el hareketleri yapan kişinin, Avrupa'ya gitmek için Makedonya plakalı otobüsün altına gizlice girdiği, motorun ısısı nedeniyle vücudunda yanıklar oluşunca bağırmaya başladığı öğrenildi.

Kuzey Makedonya'ya giden otobüsün altında saklanan kişiyi sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı
Kuzey Makedonya'ya giden otobüsün altında saklanan kişiyi sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı
Kuzey Makedonya'ya giden otobüsün altında saklanan kişiyi sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı
Kuzey Makedonya'ya giden otobüsün altında saklanan kişiyi sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı
Kuzey Makedonya'ya giden otobüsün altında saklanan kişiyi sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Makedonya, İstanbul, İtfaiye, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya'ya giden otobüsün altında saklanan kişiyi sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı - Son Dakika

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