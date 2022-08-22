Hristina Zafirovska'nın "Döngü 19" sergisi ziyarete açıldı

Kuzey Makedonyalı akademisyen ressam Hristina Zafirovska'nın "Döngü 19" (Cycle 19) adlı kişisel sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Taksim'deki Kuzey Makedonya Kültür Merkezi'nde açılan sergide, salgının neden olduğu yaşam tarzı değişikliklerini gösteren "Covid" konulu 19 eserlik döngüden bir seçki ve görsellere yer verildi.

Açılışta konuşan Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı Kültürel Varlıklardan Sorumlu Müsteşarı Afet Yaşari, serginin önemine işaret ederek, "Kültürlerin birleşim noktası olan İstanbul'da bu serginin sanatseverlerle buluşması bizim açımızdan gurur verici. Salgından dolayı bütün dünyada kültürel faaliyetlerin yapılamadığı bir dönemin ardından şartların düzelmesiyle biz de Kültür Bakanlığı olarak insanlık için önemli olan bu tür kültürel etkinliklere daha çok yer vereceğiz." dedi.

Sergiye ilişkin bilgi veren Kuzey Makedonya Kültür Merkezi Müdürü Ramadan Ramadani de sanatçının, 19 eserlik döngüsüyle salgının neden olduğu yaşam tarzı değişikliklerini ve gerçekleri, soyut ve canlı bir şekilde gösterdiğini kaydetti.

"Sergiler ziyaretçilerle anlam kazanıyor"

Sanatçı Hristina Zafirovska, açılışın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı, Kuzey Makedonya Kültür Merkezi, projeyi destekleyenler ve açılışa gelenlere teşekkür eden sanatçı, "Sergiler, eserleri görmeye gelen ziyaretçiler sayesinde anlam kazanıyor. Umarım sergiye gelenler çalışmalarımı beğenir." ifadesini kullandı.

Sanat çalışmalarını, doğup büyüdüğü ve sanat eğitimi aldığı Üsküp'te sürdürdüğünü aktaran Zafirovska, genç yaşta sanat dünyasıyla arasında bir bağ hissettiğini belirterek, önce küçük araştırmalarla başladığını ve daha sonra sanat eğitimi aldığını söyledi.

"Eserlerim salgın sürecini anlatıyor"

Zafirovska, küçüklüğünden bu yana sanatın hayatında yer aldığını ve kendisini sanat dünyasının bir parçası olarak hissettiğini dile getirdi.

Kendisini ifade etmek için resmi tercih ettiğine işaret eden sanatçı, 15 yıldır bu alanda çalışmalarına devam ettiğini ve en iyiyi yapmaya çalıştığının altını çizdi.

Sanatçı Zafirovska, sergideki eserlerin geçen yıl ilk kez Kuzey Makedonya'da sergilendiğini, ardından İstanbul'da sanatseverlerle buluştuğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Döngüler yapıyorum. Son 2 yıldır bunlar üzerinde çalışıyorum. Eserlerim salgın sürecini anlatıyor. Hepimiz bu duyguları yaşadık. İnsanlarla iletişim kurmadık, evimizde izole olduk, virüsü kapmaktan ve hasta olmaktan korktuk ve bu panik durumu artık bu döngülerle hayatımızdan çıkmaya başladı."

Sergi hakkında

Bir ay boyunca ziyaret edilebilecek sergide, Kovid-19 süreciyle ilgili ahşap üzerine akrilik boya tekniğiyle hazırlanan 19 eserlik bir seçki ve görseller yer alıyor.

Hristina Zafirovska'nın virüsün figüratif yapısının karşılığı olacak yeni fantastik formları yansıttığı eserlerde, virüsün mikroskobik boyutunu simgeleyen küçük formatları, yüzeye nüfuz eden küçük parçalarla tanımlanıyor.