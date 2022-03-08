Kuzey Makedonyalı dernek bekar annelerin hakları için mücadele ediyor - Son Dakika
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Kuzey Makedonyalı dernek bekar annelerin hakları için mücadele ediyor

08.03.2022 11:06

Kuzey Makedonya'da, bekar annelerin hakları ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için mücadele veren "One Can" adlı dernek, yaptığı çalışmalarla tüm çocuk ve kadınlar için eşit fırsatlar oluşturmayı amaçlıyor.

Kuzey Makedonya'da, bekar annelerin hakları ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için mücadele veren "One Can" adlı dernek, yaptığı çalışmalarla tüm çocuk ve kadınlar için eşit fırsatlar oluşturmayı amaçlıyor.

Dernek Başkanı Doroti Paçkova, bekar annelere yardım eden bir kuruluşun tesisindeki gerekçeler ve bu kadınların karşılaştığı sorunlar hakkında AA muhabirine konuştu.

Derneği kurma fikrinin temelinde, kendisinin de bir dönem bekar anne olmasının ve söz konusu kadınların istismardan ayrımcılığa, iş piyasasına girememekten sosyal entegrasyonun sağlanamamasına kadar farklı sorunlarla karşılaşmasının yattığını söyleyen Paçkova, "Vizyonum, tüm çocuklar ve kadınlar için eşit fırsatlar dünyası." diye konuştu.

Bekar bir anne olmanın ne anlama geldiğine dair kamuoyunda çarpık bir resim bulunduğuna işaret eden Paçkova, bekar annelerin ve çocuklarının zorlu hayatta kalma mücadelesine dair her gün farklı haberler aldıklarını aktardı.

Derneğin 5 bin üyesi bulunuyor

Dernek olarak tek ebeveynli aileler için kurumsal düzeydeki tüm değişiklikleri yakından takip ettiklerini kaydeden Paçkova, kadınlar için cinsiyet eşitliği, onların hakları ve ekonomik özgürlüğü için eğitimler verdiklerini kaydetti.

Paçkova, "Sosyal girişimciliği, sosyal girişimleri geliştiriyoruz. Genç kızları ve kadınları, ekonomik özgürlüklerini kazanmaya veya kendi işletmelerini kurarak kendilerini eşit haklara ve imkanlara yaklaştıracak, kendi hayatları için bir şeyler yapmaya teşvik ediyoruz." dedi.

Derneğin 5 bin üyesinin ve ülke genelinde yaklaşık 10 şubesinin bulunduğunu aktaran Paçkova, insan hakları örgütleri de dahil olmak üzere üye ve örgütler ile Balkanlar bölgesinde öz yeterlilik sorunlarının çözümleri hakkında çalıştıklarını ifade etti.

"One Can" Derneğinin, 13 Şubat'ta öz yeterlilik ve tek ebeveynlik eylemi düzenleyerek Kuzey Makedonya'daki kurumlardan adalet ve destek talep ettiğini hatırlatan Paçkova, tüm bekar annelerin 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlayarak onlara "güçlü olmaları" çağrısında bulundu.

Kuzey Makedonyalı dernek bekar annelerin hakları için mücadele ediyor
Kuzey Makedonyalı dernek bekar annelerin hakları için mücadele ediyor
Kuzey Makedonyalı dernek bekar annelerin hakları için mücadele ediyor

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Makedonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzey Makedonyalı dernek bekar annelerin hakları için mücadele ediyor - Son Dakika


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