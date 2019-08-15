Kuzey Makedonyalı kuaför müşterilerin saçlarıyla ünlü isimlerin portrelerini çiziyor
1 saat önce
Kuzey Makedonya'da yaşayan Svetlana Grozdanovska adlı kuaförün, dükkanına gelen müşterilerin saçlarından yaptığı ünlü isimlere ait portreler sosyal medyada ilgi görüyor.
Kuzey Makedonya
'da yaşayan Svetlana Grozdanovska adlı kuaförün, dükkanına gelen müşterilerin saçlarından yaptığı ünlü isimlere ait portreler sosyal medyada ilgi görüyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:42
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