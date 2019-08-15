Son Dakika Haberleri: Kuzey Makedonyalı kuaför müşterilerin saçlarıyla ünlü isimlerin portrelerini çiziyor
Son Dakika Dünya Haber

Kuzey Makedonyalı kuaför müşterilerin saçlarıyla ünlü isimlerin portrelerini çiziyor

1 saat önce

Kuzey Makedonya'da yaşayan Svetlana Grozdanovska adlı kuaförün, dükkanına gelen müşterilerin saçlarından yaptığı ünlü isimlere ait portreler sosyal medyada ilgi görüyor.

Kuzey Makedonya'da yaşayan Svetlana Grozdanovska adlı kuaförün, dükkanına gelen müşterilerin saçlarından yaptığı ünlü isimlere ait portreler sosyal medyada ilgi görüyor.
Makedonya, Kuaför, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boksör Serdar Beyhatun, Yılmaz Morgül'ün kendisine attığı mesajları ifşa etti
Psikiyatrist Onur Okan Demirci: İnsanlar sosyal medyada ilkel beyin' ile hareket ediyor. Rum aktivistten, katliamın yıldönümünde 'bizi affedin' çağrısı ABD polisi, "davetsiz düğün hırsızı"nın peşine düştü! 22 bin TL ödülle aranıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 17:04:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuzey Makedonyalı kuaför müşterilerin saçlarıyla ünlü isimlerin portrelerini çiziyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]