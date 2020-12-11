Kuzey Makedonyalı Türk Milletvekili İlyas, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Kuzey Makedonyalı Türk Milletvekili İlyas, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

11.12.2020 16:49

Kuzey Makedonya'daki Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı ve Kuzey Makedonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Beycan İlyas, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kuzey Makedonya'daki Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı ve Kuzey Makedonya- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Beycan İlyas, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğrafları arasından seçilip oylamaya sunulan fotoğraflar hakkında bilgi alan İlyas, "yaşam", "haber" ve "spor" kategorilerinde beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.

"Yaşam" kategorisinde Guillaume Payen'in "Bebeklere siperlik" başlıklı fotoğrafını seçen İlyas, "Yılın anlamını ifade eden küçük yeni doğmuş çocuğa siperliğin takılması, bu yıl geçirdiğimiz ve geride bırakacağımız salgın dönemini göstermekte. Hem sağlık çalışanlarının özverili çalışması hem de hayatımızın ne kadar etkilediğinin bir güzel göstergesi." dedi.

"Haber" kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" başlıklı fotoğrafını seçen İlyas, "Tüm dünya Müslümanlarını tüm İslam alemini etkileyen, bizim için hasret olan Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılması fotoğrafı bu kategoride anlam itibariyle bizler için çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Spor" kategorisinde de Okan Çoşkun'un "Futbol özlemi" başlıklı fotoğrafına oy veren Beycan İlyas, "İki büyüğümüzün, yaşlımızın boş bir spor sahasına, boş bir stadyuma bakması spora karşı düşkünlüğümüzün ve eksikliğinin bizi ne kadar etkilediğinin güzel bir fotoğrafı." ifadelerini kullandı.

AA'yı özverili çalışmalardan dolayı tebrik eden Türk Milletvekili İlyas, AA'nın dünya çapında bir haber ajansı olduğunu herkese ispatladığını sözlerine ekledi.

Kuzey Makedonyalı Türk Milletvekili İlyas, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Kuzey Makedonyalı Türk Milletvekili İlyas, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Kuzey Makedonyalı Türk Milletvekili İlyas, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Kuzey Makedonyalı Türk Milletvekili İlyas, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Milletvekili, Makedonya, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzey Makedonyalı Türk Milletvekili İlyas, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü Son iki yılda sadece 15 galibiyet alabilen Türk takımları Avrupa kupalarına direkt katılamayacak Altının kilogramı 466 bin 100 liraya yükseldi İspanyol futbolcu Sergio Ramos, Real Madrid'den ayrılmayı düşünüyor Koronavirüse karşı dev iş birliği: İngiltere'nin AstraZeneca ve Rusya'nın Sputnik V aşıları birleştiriliyor Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı Koronavirüse yakalandıktan sonra karnındaki bebeğini kaybeden genç kadın, hayata tutunamadı Hakan Ural, gündüz kuşağındaki programları eleştiren Defne Samyeli'ye demediğini bırakmadı
Akhisar çevre yolu yarın törenle açılacak Akhisar çevre yolu yarın törenle açılacak         
17:24
Hafta sonu kısıtlaması öncesi öncesi İstanbul'da trafik kilitlendi Hafta sonu kısıtlaması öncesi öncesi İstanbul'da trafik kilitlendi         
17:12
Aldatıldığını düşünen koca, karısına ve teyzesinin oğluna kurşun yağdırdı Aldatıldığını düşünen koca, karısına ve teyzesinin oğluna kurşun yağdırdı         
16:55
100 yıl sonra tarih tekerrür etti! Karabağ'da Çanakkale'yi hatırlatan olay 100 yıl sonra tarih tekerrür etti! Karabağ'da Çanakkale'yi hatırlatan olay         
16:50
Dünyada bir gün bile geçiremedi, cenazesi de ölümü kadar yürek burktu Dünyada bir gün bile geçiremedi, cenazesi de ölümü kadar yürek burktu         
16:26
Eski sevgilisinin otomobilini kundaklayan şahıs, genç kadının tüm feryatlarına rağmen ilk duruşmada serbest kaldı Eski sevgilisinin otomobilini kundaklayan şahıs, genç kadının tüm feryatlarına rağmen ilk duruşmada serbest kaldı         
15:56
Av gecesinde feci olay! Geyik sanıp vurdu, yanına gidince oğlunu kanlar içinde buldu Av gecesinde feci olay! Geyik sanıp vurdu, yanına gidince oğlunu kanlar içinde buldu         
15:29
Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor         
14:17
Son Dakika: Yaptırım uygulanacak mı? AB Zirvesi sonrası Merkel ve Macron'dan Türkiye açıklaması Son Dakika: Yaptırım uygulanacak mı? AB Zirvesi sonrası Merkel ve Macron'dan Türkiye açıklaması         
13:34
Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi         
12:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "14 günlük kısıtlama gelir mi?" sorusuna yanıt: Şu an için öyle bir şey yok         
12:08
BM'den aldığı hibeyle iş kuran Suriyeli kadın, ürettiği lokumları 4 ülkeye ihraç ediyor BM'den aldığı hibeyle iş kuran Suriyeli kadın, ürettiği lokumları 4 ülkeye ihraç ediyor         
12:05
Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş         
11:50
İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti         
11:43
29 yıldır geçimini 1,5 metrekarelik dükkandan sağlıyor 29 yıldır geçimini 1,5 metrekarelik dükkandan sağlıyor         
08:47
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti         
08:06
Koronavirüsten ölen babası için mevlit okutup yemek verdi, kaymakamlık inceleme başlattı Koronavirüsten ölen babası için mevlit okutup yemek verdi, kaymakamlık inceleme başlattı         
18:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 17:42:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuzey Makedonyalı Türk Milletvekili İlyas, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei