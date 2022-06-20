Son dakika... Kuzey Marmara'da 2 tır çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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Son dakika... Kuzey Marmara'da 2 tır çarpıştı: 1 ölü

20.06.2022 15:19

Son dakika 3. sayfa haberi: Kuzey Marmara'da 2 tır çarpıştı: 1 ölü Kuzey Marmara'da feci kaza: 2 tır çarpıştı, kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti Kaza yeri havadan dron ile görüntülendi Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yapan 2 tır ortalığı savaş alanına çevirdi.

Kuzey Marmara'da 2 tır çarpıştı: 1 ölü

Kuzey Marmara'da feci kaza: 2 tır çarpıştı, kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza yeri havadan dron ile görüntülendi

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yapan 2 tır ortalığı savaş alanına çevirdi. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Riva Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, scania marka 61 DG 580 plakalı araç sürücüsü Ümit Erdoğan yönetimindeki tırın lastiği kitlenince Erdoğan, aracını yol yardımı çağırarak kenara park etti. O esnada olay yerine gelen yol yardım güvenlik ekibi önlemleri aldığı sırada Ferhat An hakimiyetindeki mercedes marka 34 FCN 225 plakalı ham madde yüklü tırın sürücüsü, demir boru yüklü Ümit Erdoğan'ın tırına arkadan çarparak dorsesine girdi. Çarpmanın şiddetiyle Hüseyin Alhasan hakimiyetindeki 19 RB 742 plakalı yol yardım aracına da çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. 34 FCN 225 plakalı tırın sürcüsü Ferhat An çarpma sonucunda sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu cansız bedeni çıkartıldı. Yola dökülen hammadde temizlik işçileri tarafından temizlendi. Kaza nedeniyle kitlenen yol araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Öte yandan kaza sonrası olay yeri havadan dron ile görüntülendi.

Freni kitlenen tır sürücüsü Ümit Erdoğan,"Arızamız vardı. Ustamız geldi arızayı yapıyordu. O arada araç arkadan gelip vurdu. Eşim ile çocuğum arabadaydı. Ustamız ya da biz yaralı değiliz. "dedi

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Kuzey Marmara'da 2 tır çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... Kuzey Marmara'da 2 tır çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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