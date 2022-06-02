Kuzey Marmara'da kaza: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu, Sakarya geçişinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Akyazı ilçesi Eski Bedil Mahallesi geçişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.T. idaresindeki 34 DBD 277 plakalı araç bir anlık dikkatsizlik neticesinde aynı yönde giden M.Ö. idaresindeki 34 YK 7734 plakalı araca arkadan çarptı. Meydana gelen kazada, araç sürücüsü M.Ö., araçta yolcu olarak bulunan M.Ö., F.Ö., Y.Ö. ve 2 yaşındaki A.K.Ö. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA