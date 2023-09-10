Kazada kaskı başından çıkan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Kazada kaskı başından çıkan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 10.09.2023 18:50

Kuzey Marmara Çatalca-Esenyurt istikametinde 3 arkadaşın motosikletleriyle çıktığı tur faciayla sonuçlandı. Arkadaşının motosikletine çarparak bariyerlere savrulan ve kaskı kafasından çıkan genç hayatını kaybetti.

Kuzey Marmara Çatalca- Esenyurt istikametinde 3 arkadaşın motosikletleriyle çıktığı tur faciayla bitti. Arkadaşının motosikletine çarparak bariyerlere savrulan ve kaskı kafasından çıkan genç hayatını kaybetti.

BARİYERLERE SAVRULDU

Olay, saat 15.30 sıralarında Kuzey Marmara Çatalca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 arkadaşıyla birlikte motosiklet turu yapan Çağdaş Ateş, Kumburgaz sapağına mevkiinde ismi öğrenilemeyen bir diğer motosikletli arkadaşına çarparak bariyerlere savruldu.

KASKI BAŞINDAN ÇIKTI, HAYATINI KAYBETTİ

Kaza esnasında kaskı kafasından çıkan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olaya karışan yaralı diğer motosikletli arkadaşları ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

"SONUNDA ÖLÜM VAR DEMİŞLER, KASKTAN DUYMAMIŞIZ"

Hayatını kaybeden Çağdaş Ateş'in sosyal medya profiline yazdığı yürekleri dağladı. Profilde, "Sonunda ölüm var demişler, kasktan duymamışız" yazan Ateş'in cenazesi, Çatalca Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kazada kaskı başından çıkan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kazada kaskı başından çıkan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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