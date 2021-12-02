Kuzey Marmara'da Otoyolu'nda tır bariyerleri biçti, 4 şerit trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Kuzey Marmara'da Otoyolu'nda tır bariyerleri biçti, 4 şerit trafiğe kapatıldı

Kuzey Marmara'da Otoyolu'nda tır bariyerleri biçti, 4 şerit trafiğe kapatıldı -Kaza nedeniyle oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır, yol kenarındaki demir bariyerleri biçti.

Kuzey Marmara'da Otoyolu'nda tır bariyerleri biçti, 4 şerit trafiğe kapatıldı -Kaza nedeniyle oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi İSTANBUL - Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır, yol kenarındaki demir bariyerleri biçti. Kaza yapan tırın kaldırılma çalışmalarında yol trafiğe kapatıldı. Oluşan trafik yoğunluğu havadan drone ile görüntülendi. Kaza, saat 11.00 sıralarında Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Ankara yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içerisinde kargolanmış eşyaların olduğu Selami Parlak kontrolündeki 27 AFZ 508 plakalı Renault marka tır, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine demir bariyeri biçerek durabildi. Tırın 30 metrelik demir bariyeri söktüğü öğrenildi. Kazayı vatandaşların 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve trafik jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Selami Parlak kazada hafif şekilde yaralandı. Kuzey Marmara Otoyolu'nda Edirne yönü trafiğe kapatıldı Kaza yapan tırın kaldırılma çalışmaları esnasında Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde 4 şerit tamamen trafiğe kapatılırken Ankara yönünde 1 şerit trafiğe kapatıldı. Yolun kapatılması üzerine yolun Edirne yönünde kilometrelerce trafik oluştu. Kaza sonrası oluşan trafik drone ile havadan görüntülendi.

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