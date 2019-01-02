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Kuzey Marmara Otoylunda Kazası: 1 Yaralı

52 dakika önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHAÇekmeköy Kuzey Marmara otoyolunda iki kamyonun karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoylunda Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

Çekmeköy Kuzey Marmara otoyolunda iki kamyonun karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan kamyonda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Reşadiye sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KM 3909 plakalı kamyonun sürücüsü, aynı istikamette giden 37 DA 774 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahalesini yaptıktan sonra bölgede en yakın hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, kazayla ilgili tutanak tutarken, otoyol bakım ekipleri bölgede başka bir kazanın oluşumunu önlemek amacıyla güvenlik önlemi aldı. 

Kazada arkadan çarpan kamyonda hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Kazaya karışan kamyonların görüntüsü

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Yolun temizlenmesi

-Polisin dubalarla güvenlik önlemi alması

-Kamyonların kaldırılması

-Genel ve detay görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:42 Kaynak: DHA

Marmara, 3. Sayfa
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