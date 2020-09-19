Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kesimi açıldı - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kesimi açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizde trafiğin en yoğun olduğu Marmara Bölgesi'nde inşa edilen Kuzey Marmara Otoyolu, daha önce açılan etaplarıyla İstanbul ve mevcut boğaz köprülerindeki trafiğin yoğunluğunu azaltmayı başarmıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizde trafiğin en yoğun olduğu Marmara Bölgesi'nde inşa edilen Kuzey Marmara Otoyolu, daha önce açılan etaplarıyla İstanbul ve mevcut boğaz köprülerindeki trafiğin yoğunluğunu azaltmayı başarmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kesim Açılış Töreni'nde projenin tanıtım videosu izlendi.

Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, uluslararası yol güzergahındaki İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin trafik yükünün azaltılmasının hedeflendiği 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nun 57,4 kilometrelik Gebze- İzmit etabını hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun sadece bir otoyol değil demir yolu ve ulaşım modlarını da bağlayan bir lojistik koridor olduğunu ifade eden Karaismaloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde hayata geçirdikleri her bir projenin Türkiye'yi dünyanın en büyük ekonomileri arasında olma hedefine bir adım daha yaklaştırdığını aktardı.

Karaismailoğlu, dünyanın gıptayla baktığı projelerin Türkiye'nin her noktasında bütünsel kalkınma vizyonları doğrultusunda ekonomik ve sosyal açıdan canlılığı arttırdığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Ülkemizde trafiğin en yoğun olduğu Marmara Bölgesi'nde inşa edilen Kuzey Marmara Otoyolu, daha önce açılan etaplarıyla İstanbul ve mevcut boğaz köprülerindeki trafiğin yoğunluğunu azaltmayı başarmıştır. Araçların şehir içine girmeden, yüksek standartlı, kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir yol ile transit geçiş sağlanmıştır. 57,4 kilometrelik Gebze-İzmit etabının da trafiğe açılmasıyla İstanbul ile Kocaeli arasında yük trafik hacmine sahip TEM Otoyolu ve D-100'e alternatif, emniyetli ve konforlu yeni bir ulaşım koridoru oluşturmuş oluyoruz."

"Türkiye geleceği en parlak bölgenin kalbinde yer alıyor"

Trakya ve İstanbul'dan yoğun sanayi ve endüstri alanlarının bulunduğu Kocaeli ve Sakarya'ya ulaşımın kolaylaştığını aktaran Karaismaloğlu, İstanbul ile Ankara arasındaki seyahat süresinin de azaldığını bildirdi. Karaismaloğlu, şunları söyledi:

"Kuzey Marmara Otoyolu'nun sadece Gebze-İzmit etabının trafiğe açılmasıyla yıllık toplam 595 milyon liralık tasarruf sağlanacak. Dünya ticaret yollarının yeniden çizildiği günümüzde Türkiye geleceği en parlak bölgenin kalbinde yer alıyor. Lojistik anlamda iddialı bir geleceğe hazırlanıyoruz. Doğru projeler ve atacağımız adımlarla geleceğin lojistik süper gücü olmamızın önünde hiçbir engel kalmıyor. Kuzey Marmara Otoyolu, dev bir proje olmasının ötesinde Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacak bir basamak niteliğindedir. Ülkemizi ve milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşımak için hiçbir engel tanımayacağımızın ispatıdır. Ulaşımın tüm modlarında olduğu gibi haberleşmede de dünya ölçeğinde başarılara imza atıyoruz. 5A ve 5B uydularımızı kısa bir süre içinde uzaya göndereceğiz. Kendi teknolojisini üreten ve ihraç eden bir ülke olarak yakın gelecekte hak ettiğimiz küresel konuma erişeceğiz."

Bu projelere desteği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sunan Karaismailoğlu, Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, milli ekonomi hedeflerine ulaşılması yolunda nice projeler gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Karaismailoğlu, milli bir ekonominin milli bağımsızlığın temeli olduğunu belirterek projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Konsorsiyum adına konuşan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu da 400 kilometreden oluşan otoyolun yaklaşık 5 milyar dolar yatırım bedeli olduğunu ifade ederek bugüne kadar 16 bin kişi istihdam ettiklerini söyledi.

Açılacak 330. kilometreden sonra kalan 70 kilometrelik kısmın da yıl sonuna tamamlanacağını dile getiren Kalyoncu, otoyol açıldığında İstanbul, Sakarya ve Kocaeli şehir içi trafiğinin rahatlayacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantıyla takip ettiği törende Bakan Karaismaloğlu, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli milletvekilleri İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, DEİK Başkanı Nail Olpak, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kalyoncu, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir ve beraberindeki ilgililer etabın açılış kurdelesini kesti.

Daha sonra Bakan Karaismaloğlu ve beraberindekiler, otoyolda pikap kullandı.

Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kesimi açıldı

Marmara Bölgesi, TEM Otoyolu, İstanbul, Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 15:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kesimi açıldı - Son Dakika


Son Dakika

"Bakımsızsın" diyerek eşini öldürdüğü iddia edilen İbrahim Tekin sessizliğini bozdu Simpsonlar geleceği nasıl biliyor? Dünyanın merak ettiği sorunun iki cevabı var Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü Alman otomotiv tedarikçileri 50 binin üstünde işçi çıkaracak Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti Yol verme kavgasında sopa ve demir çubuklarla birbirlerine girdiler! O anlar kamerada Yardım çığlıklarını duyan olmayınca anne ve babasını döven kardeşini öldürmek zorunda kaldı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı
Antalyaspor Başkanı Öztürk: Nazım Sangare transferi için Fenerbahçe ile anlaştık Antalyaspor Başkanı Öztürk: Nazım Sangare transferi için Fenerbahçe ile anlaştık         
21:24
Vodafone İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak Vodafone İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak         
20:57
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'un Türkçe mesajına cevap: Diplomasiye alan kazandırmak zorundayız Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'un Türkçe mesajına cevap: Diplomasiye alan kazandırmak zorundayız         
20:11
Meteoroloji, 4 bölge ve 5 ilimiz için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Meteoroloji, 4 bölge ve 5 ilimiz için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu         
19:29
Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş         
17:34
Sahibini durdurdukları otomobili çaldılar! O anlar kameraya anbean yansıdı Sahibini durdurdukları otomobili çaldılar! O anlar kameraya anbean yansıdı         
16:42
Şişli'de Iraklı gencin metro raylarına atlayarak intihar ettiği görüntüler ortaya çıktı Şişli'de Iraklı gencin metro raylarına atlayarak intihar ettiği görüntüler ortaya çıktı         
16:31
Yardım çığlıklarını duyan olmayınca anne ve babasını döven kardeşini öldürmek zorunda kaldı Yardım çığlıklarını duyan olmayınca anne ve babasını döven kardeşini öldürmek zorunda kaldı         
16:11
7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti 7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti         
16:01
Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı         
15:30
Cezaevinden izinli çıkan üç kişinin katili, cinayete kurban gitti Cezaevinden izinli çıkan üç kişinin katili, cinayete kurban gitti         
15:30
İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi         
14:40
"Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı         
14:37
Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi         
14:29
Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil         
14:04
İran'dan ABD'ye İran'dan ABD'ye "Kasım Süleymani" tehdidi: İntikam alacağımızdan şüphe etmeyin         
12:21
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı         
09:59
Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın         
09:53
Ekonomik güçlük çeken Mahmut Tuncer, pandemi kurallarına uymayanlara isyan etti Ekonomik güçlük çeken Mahmut Tuncer, pandemi kurallarına uymayanlara isyan etti         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2020 21:53:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kesimi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei