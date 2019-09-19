Kuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır bağlantı yolunda zincirleme kaza meydana geldi.
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Kuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır bağlantı yolunda zincirleme kaza meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:29 Kaynak: İHA
Kuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır bağlantı yolunda zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonucu ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. - İSTANBUL
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