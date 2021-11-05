Kuzey Marmara Otoyolu Ana Kontrol Merkezi açıldı - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun akıllı ulaşım sistemleriyle donatıldığını belirterek, "Tüm uygulamaların yanı sıra birçok farklı akıllı ulaşım sistemi elemanlarıyla trafik güvenliği en üst seviyeye çıkarıldı. Kazaların minimum düzeye düşürülmesi sağlandı." dedi.

Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu Ana Kontrol Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetlerinin 19 yılda ulaştırma, altyapı ve haberleşmede yaptığı çalışmaları anlattı.

Bu projeleri hayata geçirirken teknolojinin de en ileri şekilde uygulandığına değinen Karaismailoğlu, teknolojileri kullanarak akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışmalarını hızlandırmaları gerektiğini, Kuzey Marmara Otoyolu Ana Kontrol Merkezi'nin bu açıdan hayata geçen en önemli projelerden olduğunu vurguladı.

Karaismailoğlu, yaptıkları yatırımlar sayesinde 2003-2020'de taşıt hareketliliği yüzde 170 artarken can kaybının azaldığını, bu başarının arkasında bilimsel çalışmalar ışığında yapılan doğru yatırımların bulunduğunu söyledi.

Trafik kazalarının oluşmasındaki insan hatalarının payının yüzde 90'ların üzerinde olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Bu nedenle birinci amacımız insanların bu hataları yapmasını önlemektir. Trafik Güvenliğinin artırılabilmesi için davranış değişikliklerine gitmemiz şart. Bu değişikliğin tüm toplumumuzda yaygınlaşmasını sağlamak zorundayız. Bunun hemen ardından, ikinci amacımız; hatalar olsa dahi insanların hayatını kaybetmesini engelleyebilecek önlemleri almaktır." diye konuştu.

Kuzey Marmara Otoyolu sayesinde yıllık 3,5 milyar lira tasarruf

Bakan Karaismailoğlu, geçen yıl 16 Aralık'ta Ankara- Niğde Otoyolunu Türkiye'nin en akıllı yolu olarak hizmete aldıklarını, Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz, seyahat süresini kısaltan, kara yolu ulaşımının stratejik bir parçasını tamamladıklarını anlattı.

Söz konusu yolda yol güvenliğinin en üst seviyede yönetildiğini aktaran Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık bütün yollarımızı akıllı ulaşım sistemleriyle inşa ediyor; tüm karay olu ağımızda akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu Ana Kontrol Merkezi tam da bu amaca hizmet eden çok güzel ve doğru bir örnek oldu. İstanbul'un batısındaki Kınalı mevkiinden başlayıp Sakarya Akyazı yakınlarında sona eren Kuzey Marmara Otoyolu; İstanbul şehir içi trafiğini ve boğaz geçişini önemli ölçüde rahatlattı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılmasıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafiğinde seyahat süresinde yüzde 42'ye varan kısalma olmuştur. Ulusal ve uluslararası kara ulaşımı ile nakliye araçlarına kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunuldu."

Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu ile zamandan 3 milyar lira, akaryakıttan 518 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 3 milyar 518 milyon lira tasarruf sağlandığını kaydederek, karbon emisyonunun 198 bin ton azaltıldığını, hava kirliliği ve çevre sorunlarının ortadan kaldırılmasına katkı sunulduğunu bildirdi.

"Otoyol 3 bin 46 adet kamerayla 24 saat izleniyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamında 3,2 milyon metre fiber optik kablo altyapısı bulunduğunu kaydederek "Otoyolda, 134 adet değişken mesaj işareti, 3 bin 46 adet kamera, 36 adet meteoroloji ölçüm istasyonu, 275 acil telefon altyapısıyla ücret toplama, olay algılama, trafik güvenliği, iletişim ve haberleşme ağı altyapısı bulunmaktadır. Tüm bu altyapının yönetimi 53 bin 300 metrekare saha üzerine kurulu bu Ana Kontrol Merkezi yerleşkesinde; 24 saat çalışma sistemiyle 148 personel aracılığıyla gerçekleşmektedir." dedi.

Karaismailoğlu, entegre edilen akıllı ulaşım sistemleri sayesinde otoyol güzergahı boyunca kurulan tüm kameraların 24 saat takip edildiğini ve yönlendirildiğini, meteoroloji sensörlerinden gelen bilgiler doğrultusunda trafiğin, hava koşullarına göre, dinamik bir şekilde idaresinin sağlandığını, sürücülere istenen mesajlar ve uyarıların ulaştırıldığını anlattı.

Sis uyarı sisteminin otomatik veya manuel olarak çalıştırılabildiğini, sürekli izlenen olay algılama kameraları sayesinde, kaza, duran araç, yabancı cisim veya trafiği olumsuz etkileyebilecek diğer durumlarda anında müdahale edildiğini kaydeden Karaismailoğlu, trafik yoğunluğunun ve ortalama hız bilgilerinin takip edildiğini, çağrı merkezi vasıtasıyla yol kullanıcılarının sorunlarının çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, otoyol üzerindeki gişe kontrol merkezlerinin anlık izlendiğini, gerektiğinde sürücülerin geçişleri ile ilgili düzeltici işlemler yapılabildiğini bildirdi.

"Akıllı ulaşım sistemiyle trafik güvenliği en üst seviyeye çıkarıldı"

Bakan Karaismailoğlu, otoyolda ve yol üzerinde bulunan tünellerde yer alan diğer sistemlerden, acil haberleşme telefonlarıyla görüşme yapılabildiğinden bahsederek, "Tüm bu uygulamaların yanı sıra birçok farklı akıllı ulaşım sistemi elemanlarıyla trafik güvenliği en üst seviyeye çıkarıldı. Kazaların minimum düzeye düşürülmesi sağlandı." diye konuştu.

Akıllı ulaşım sistemleriyle yönelik çalışmaları sayesinde trafik güvenliğini artırmayı, seyahat sürelerini kısaltmayı, mevcut yol kapasitelerinin daha etkin ve daha verimli kullanılmasını, hareketliliği artırmayı, enerji verimliliğini yükseltmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Bakanlığın "Sürdürülebilir ve Akıllı Hareketlilik Stratejisi ve Eylem Planı"na değinen Karaismailoğlu, "Bu eylem planıyla mobilite, lojistik, dijitalleşme vizyonu çerçevesinde, ulaşım sistemlerinin mevcut ve ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara uygun hale getirilmesine yönelik strateji ve politikalar geliştirilecek." açıklamasında bulundu.

Konuşma sonrası Bakan Karaismailoğlu ile DEİK Başkanı Nail Olpak, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Enes Olpak ve beraberindeki heyet açılış kurdelesini kesti.

Karaismailoğlu, kurdele kesiminin ardından ana kontrol merkezinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Olaylara en hızlı şekilde müdahale ediliyor

Açılışta verilen bilgiye göre, yapımına 2017'de başlanan ve 36 ayda tamamlanan 400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu, 4 gidiş 4 geliş olarak inşa edildi.

Toplam 35 kilometre uzunluğa sahip 10 tünel, 56 kilometreyi bulan 69 viyadük, 409 köprü ve 818 menfezin yer aldığı otoyol, akıllı ulaşım sistemleriyle donatıldı.

Değişken mesaj ve trafik işaretçileriyle desteklenen otoyolda yer alan kameralar, trafik sayım sensörleri ve meteoroloji istasyonlarından gelen veriler, 1 ana ve 2 alt kontrol merkezinde 7 gün 24 saat izlenerek trafik güvenliğini kontrol ediliyor ve meydana gelen olaylara en hızlı şekilde müdahale gerçekleşiyor.

Garipçe'de konuşlandırılan ana kontrol merkezinde idari tüm birimlerin yanında, Kuzey Marmara Otoyolu'nu 42 ekrandan 7/24 yolların güvenliğini kontrol eden bir trafik kontrol merkezi de yer alıyor. Akıllı trafik sistemleri uzaktan kumanda ediliyor.

Olay algılama özellikli kameraların gerçekleşen olayı algılamasıyla tetiklenecek senaryolar da hizmete alındı.

Akıllı ulaşım sistemleri sayesinde otoyola dair ulaşım bilgileri, ödeme sistemleri, kontrol noktaları ve takip süreçlerinin depolandığı bir veri merkezi de bulunuyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda "dünyanın ilk fiber optik ve yapay zeka tabanlı akıllı ulaşım sistemini" hayata geçirmek için son aşamaya gelindi. Proje kapsamında, fiber ve lazer teknolojilerini birlikte kullanarak yapay zeka ile olay tespit etmek, otonom dronelerle anında havadan görüntü almak ve olay yerine en hızlı, en doğru şekilde müdahale etmek amaçlanıyor.