Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy çıkışı beyaza büründü - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy çıkışı beyaza büründü
17.01.2021 09:42
Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy çıkışı beyaza büründü Arnavutköy'de tipi şeklinde yağan kar yolları beyaza bürüdü Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy çıkışında tipi şeklinde yağan kar yolları beyaza bürüdü.
Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy çıkışı beyaza büründü
Arnavutköy'de tipi şeklinde yağan kar yolları beyaza bürüdü
İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy çıkışında tipi şeklinde yağan kar yolları beyaza bürüdü.
Kent genelinde dün saat 16.00 sıralarında kar yağışı etkili olmuştu. Rakımı yüksek ilçelerde gece boyunca etkili olan yağışı sabahın ilk ışıklarında hafif şekilde sürdü.
Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy çıkışında tipi şeklinde yağan kar beyaza bürüdü. Yağışın gün boyu devam etmesi beklediği bildirildi.
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