Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy çıkışı beyaza büründü - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy çıkışında tipi şeklinde yağan kar beyaza bürüdü. Yağışın gün boyu devam etmesi beklediği bildirildi.

Kent genelinde dün saat 16.00 sıralarında kar yağışı etkili olmuştu. Rakımı yüksek ilçelerde gece boyunca etkili olan yağışı sabahın ilk ışıklarında hafif şekilde sürdü.

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