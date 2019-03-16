Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca-Yassıören Kesimi Açılış Töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomik terör estirdiler, ürünleri pahalılaştırdılar, çeşitli yerlerde.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomik terör estirdiler, ürünleri pahalılaştırdılar, çeşitli yerlerde. Ne oldu? Hemen biz tanzim yerlerini kurduk ve bir anda fiyatlar düştü mü? Olay bitti, 31'ine kadar biz böyle devam edeceğiz. Oldu oldu, olmadığı takdirde gerekirse Türkiye'nin 81 vilayetinde bunu genişleteceğiz. Çünkü bizim derdimiz devlet olarak halkımıza bütün bu ürünleri en uygun, en ucuz fiyatla temin etmek." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çatalca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca-Yassıören Kesimi Açılış Töreni'ndeki konuşması sırasında, bazı HDP yöneticilerinin yaptığı konuşmalar ekrana yansıtıldı. Görüntülerdeki konuşmalara dikkati çeken Erdoğan, "Başka bir şey söylememe gerek var mı? Bay Kemal kimlerle beraber? Bunlarla beraber." ifadelerini kulandı.



Türkiye'de "Kürdistan" diye bir bölgenin bulunmadığını vurgulayan Erdoğan, "Türkiye'de Güneydoğu Anadolu Bölgesi var, Doğu Anadolu Bölgesi var, Karadeniz'imiz var, Akdeniz'imiz var, Orta Anadolu Bölgesi var, Ege var, Marmara var, 7 bölge ama Kürdistan diye bir bölge yok. Eğer bu adam Kürdistan'ı çok seviyorsa, Irak'ın kuzeyinde Kürdistan bölgesi var, defolsun oraya gitsin. Bu ülkeyi bölmeye sizin gücünüz yetmez. Bunu bir defa bileceksiniz. Bay Kemal, sen eğer terörü çok özlediysen, teröristler de orada." şeklinde konuştu.



Figen Yüksekdağ'ın "Biz sırtımızı YPG'ye, PYD'ye dayadık" şeklindeki sözlerini de hatırlatan Erdoğan, "Hale bak. Biz sırtımızı nereye dayadık biliyor musunuz? Çatalcalı kardeşlerime ve Allah'a dayadık. Farkımız bu." dedi.



Videoda "Keleşlerinizi bize doğrultursanız şunu yaparız, bunu yaparız. 1 Temmuz'a kadar Terörle Mücadele Yasası'nı kaldırdınız kaldırdınız, kaldırmadınız savaş kapıda" şeklinde tehdit sözlerinin bulunduğu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:



"1 Temmuz'u çoktan geldik geçtik. Hadi buyurun gelin. Biz sizi 15 Temmuz'da da gördük. Siz devlete darbe yaptınız. 16 saatte işinizi bitirdik. Hamdolsun, telefon mesajıyla benim bu aziz milletim on binler, yüz binler meydanlara döküldü. Şimdi hesap veriyorlar. Daha çok hesap verecekler ve onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Biz bunları Cudi'de inlerine kadar kovaladık, işleri bitti. Gabar'da bunları kovaladık, Tendürek'te kovaladık, ta Kandil'e kadar kovaladık ve kovalamaya devam edeceğiz. Niye? Benim milletimin huzurunu kaçırmaya bunların hakkı yok. Bu ülke bir saadet ülkesidir, huzur ülkesidir, refah ülkesidir ve elhamdülillah 17 yıldır biz Türkiye'yi nereden aldık, nereye getirdik. Kişi başına milli gelirin 2 bin 400 olduğu bir Türkiye'yi 11 bin dolara çıkardık. 36 milyon dolar olan ihracatımızı hamdolsun işte getirdiğimiz nokta. Bak, şu anda 800 milyon doları aşıyoruz. 780'i elhamdülillah yakaladık, daha ileri gideceğiz."



Savunma sanayinde yerlilik oranını 20'lerden yüzde 65'e çıkardıklarını hatırlatan Erdoğan, ekonomik saldırılara değinerek, "Bay Kemal de işin içinde. Gezicidir bu Bay Kemal biliyorsunuz. Taksim'de eylemlerin içindeydi. Otobüslerimizi bunlar yakmadı mı? İstiklal Caddesi'ndeki bütün dükkanları yakıp yıkmadılar mı? Varilleri yuvarladılar, vatandaşın araçlarını yakıp yıktılar. Bay Kemal de bunlara nutuk attı. Ta oradan tanırız biz bunları. Ne oldu? Bundan sonraki süreçte de bunlara asla nefes aldırmayacağız. Ne diyor? Terörist başı için oy istiyor, terörist başı için. Beraberler. Hiç bunların birbirinden farkı yok. Şunu bir defa iyi bileceksin Bay Kemal, bu milletin değerleriyle oynama. Eğer bu milletin değerleriyle oynarsanız faturası ağır olur. Biz sizin cemaziyelevvelinizi de iyi biliyoruz. Onun için ben diyorum ki şu 15 gün, benim milletim, hanım kardeşlerim, gençler, beyler, çok çalışacağız ve Çatalca'yı emin ellere, 'Mesut ellere' teslim edeceğiz. Büyükşehir'de de inşallah Binali kardeşimle el ele vereceğiz." ifadelerini kullandı.



Açılışı yapılan Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca-Yassıören Kesimi ile Habipler Kavşağı-Başakşehir Kavşağı'nın hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, gelecek yıl da şehir hastanesinin biteceğini belirtti.



Vatandaşa en yakışan hastaneyi inşa etmeyi istediklerini dile getiren Erdoğan, yurt dışından hastaların Türkiye'ye tedavi için geldiğini söyledi.



Erdoğan, "Ekonomik terör estirdiler, ürünleri pahalılaştırdılar, çeşitli yerlerde. Ne oldu? Hemen biz tanzim yerlerini kurduk ve bir anda fiyatlar düştü mü? Olay bitti, 31'ine kadar biz böyle devam edeceğiz. Oldu oldu, olmadığı takdirde gerekirse Türkiye'nin 81 vilayetinde bunu genişleteceğiz. Çünkü bizim derdimiz devlet olarak halkımıza bütün bu ürünleri en uygun, en ucuz fiyatla temin etmek." diye konuştu.



Notlar



Mitinge, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal ve AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner katıldı.



Erdoğan, konuşmasının sonunda mitinge katılanlara kenevirden yapılmış torbalar içinde çay dağıttı. İbrahim Durmuş isimli vatandaş da Erdoğan'a Erzurum'dan getirdiği tespihi hediye etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinge katılan lösemi hastası Zeliha Acun adlı çocuk ile yakından ilgilendi



Kurdele kesiminin ardından Erdoğan, secim şarkısı "Nereden nereye"yi mitinge katılanlarla söyledi.



(Bitti)

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