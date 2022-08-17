İstanbul'da akıllara durgunluk veren kaza; dorsesi ve kupası kopan kamyondan sağ çıktı - Son Dakika
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İstanbul'da akıllara durgunluk veren kaza; dorsesi ve kupası kopan kamyondan sağ çıktı

17.08.2022 13:27
İstanbul'da akıllara durgunluk veren kaza; dorsesi ve kupası kopan kamyondan sağ çıktı

Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli mevkiinde akıllara durgunluk veren bir kaza meydana geldi.

Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli mevkiinde akıllara durgunluk veren bir kaza meydana geldi. Hızla gelen bir kamyon öndeki başka bir kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorsesi ve kupası kopan kamyonun parçaları yola savrulurken kamyon sürücüsü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 09.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CYD 288 plakalı Sinan Erol yönetimindeki kamyon, yol kenarında park halinde duran 34 FMD 035 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpma sonucu kamyonun kupası ve dorsesi koparak yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyon içerisinde sıkışan yaralı sürücü Sinan Erol'u çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası kamyon sürücüsü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın tam ortasında kaldıklarını söyleyen Ayhan Çalışkan, "Sultangazi Habipler sapağından girdik, tam gişelere doğru geliyorduk ön tarafımızda iki kamyon gördüm. Kamyonun biri duruyormuş. Arkadan gelen kamyon hızlı bir şekilde vurmuş. Kupa koptu ama ben de arkasındaydım. O anda ne olduğunu anlamadım. Soğukkanlı davranarak o toz bulutunun içinden kendimi birden sola attım. Öteki taraftan araba geliyor mu, gelmiyor mu hiç bakmadım. O anda biz de aracın içindeydik. Bizde de ufak tefek hasarlar var. Onun haricinde Allah'a şükür bir şeyimiz yok" dedi.

Kaza sonrası adeta kullanılamaz hale gelen kamyon ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Marmara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da akıllara durgunluk veren kaza; dorsesi ve kupası kopan kamyondan sağ çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da akıllara durgunluk veren kaza; dorsesi ve kupası kopan kamyondan sağ çıktı - Son Dakika
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