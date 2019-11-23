Son Dakika Haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında çöken iskeleden düşen işçi öldü
Son Dakika 3. Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında çöken iskeleden düşen işçi öldü - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında çöken iskeleden düşen işçi öldü

6 saat önce

Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında iskelenin çökmesi sonucu yaralanan 3 işçiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında çöken iskeleden düşen işçi öldü, System.String[]

Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında iskelenin çökmesi sonucu yaralanan 3 işçiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, öğlen saatlerinde İzmit ilçesi Akmeşe Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yapımı devam eden otoyol inşaatında iskele çöktü. İskelenin üzerinde bulunan işçilerden 3'ü yaralandı. Olayı gören diğer işçiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.


Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Elyase Hasan (39), tedavi altına alındığı Kocaeli Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hasan'ın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

TEM Otoyolu, Marmara, Kocaeli, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 07:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Meteoroloji uyardı! Yurdun büyük bölümünde bugün yağış var
Bina yanarken kimse rahatını bozmadı! Berber tıraş etti, kahvehanedekiler oyun oynadı, evdeki çekirdek çitledi İzmir'de 14 yaşındaki bir çocuk silahla cinayet işledi Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 01:39:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında çöken iskeleden düşen işçi öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]