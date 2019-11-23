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Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında iş kazasında 4 işçi yaralandı
6 saat önce
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin Kocaeli kesimindeki viyadük inşaatında iskeleden düşen 4 işçi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:02 Kaynak: AA
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin Kocaeli kesimindeki viyadük inşaatında iskeleden düşen 4 işçi yaralandı.
Akmeşe mevkisinde yapılan viyadük inşaatında çalışan 4 işçi, henüz belirlenemeyen nedenle iskeleden düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri gönderildi.
Yaralı işçiler sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
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