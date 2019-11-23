Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında iş kazasında 4 işçi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin Kocaeli kesimindeki viyadük inşaatında iskeleden düşen 4 işçi yaralandı.

Akmeşe mevkisinde yapılan viyadük inşaatında çalışan 4 işçi, henüz belirlenemeyen nedenle iskeleden düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri gönderildi.

Yaralı işçiler sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.