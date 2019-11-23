Son Dakika Haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında iskele çöktü, 3 işçi altında kaldı
Son Dakika 3. Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında iskele çöktü, 3 işçi altında kaldı - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında iskele çöktü, 3 işçi altında kaldı

6 saat önce

Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu inşatında iskelenin çökmesi sonucu 3 işçi altında kaldı.

Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında iskele çöktü, 3 işçi altında kaldı, System.String[]

Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu inşatında iskelenin çökmesi sonucu 3 işçi altında kaldı. Ekipler tarafından kurtarılan işçiler hastaneye kaldırıldı.


Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Akmeşe Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yapımı devam eden otoyol inşaatında iskele çöktü. 3 işçi çöken iskelenin altında kaldı. Olayı gören diğer işçiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.


Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından işçiler, diğer işçilerin yardımı ile kurtarıldı.


Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. - KOCAELİ

TEM Otoyolu, Marmara, Kocaeli, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:02 Kaynak: İHA
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