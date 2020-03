Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul Projesi'nin en yakın zamanda ihaleye çıkacağını kaydetti.

Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi (Kınalı- Çatalca Kavşağı Arası) Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun farklı etaplarının devreye girmesiyle artık vatandaşların kesintisiz, konforlu ve güvenli seyahat imkanına kavuşacağını söyledi.

AK Parti iktidarının bu olduğunu anlatan Erdoğan, "Laf değil, iş, iş, iş" dedi.

Bu güzergahın aynı zamanda yapımı devam eden Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe Otoyolu ve İstanbul- İzmir Otoyolu ile birleşerek Kuzey ve Güney Marmara'yı Batı Anadolu bağladığını belirten Erdoğan, hizmete açtıkları yol sayesinde Kınalı mevkisinden gelen araçların Kuzey Marmara Otoyolu ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanarak Dilovası, Bursa ve İzmir'e kadar kesintisiz seyahat imkanına kavuşacağını aktardı.

Erdoğan, "Görüyorsunuz işte. Olay bu. ve bu aynı zamanda kaza riskini de ciddi manada azaltıyor. Biz bunun için çalıştık, 18 yıl buna gayret ettik. Benim Ahmedim, Mehmedim, Ayşem, Fatmam arabasına bindiği zaman gayet konforlu bir şekilde en ücra köşeye ulaşsın." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 352 milyon dolarlık yatırımla hizmete aldıkları bu projenin hayırlı olmasını dileyerek, hayata geçmesinde emeği geçenlere de teşekkür etti.

"Yollardan sadece AK Partililer mi geçecek?"

Sadece bitirdikleri yolların bile Türkiye'nin nereden nereye geldiğini ve nasıl bir değişim ve dönüşümden geçtiğini somut olarak ispatladığını belirten Erdoğan, ülkenin kaynakları israf edilmeyince böyle güzel işlerin yapıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çıkmış birileri 'israf, israf, israf' diyor. Ne israfı? Şu mu israf? Hayatınızda sizin böyle bir yol, böyle bir otoyol yapmışlığınız var mı? Ey CHP zihniyeti, sizin bırakın icraatınızı hayalleriniz bile bunlara ulaşamaz. Elbette bu projeyi sonuçlandırdık diye 'tamam' demiyoruz. Yeni projeler, yeni çalışmalar, yeni eserler inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hiçbir ilimizi, ilçemizi ihmal etmeden bize oy versin, vermesin 81 vilayetimizin her birine hizmet götürüyoruz. Şimdi bu yollardan sadece AK Partililer mi geçecek? CHP'lisi, MHP'lisi, İYİ Partilisi geçmeyecek mi? Herkes için yapıyoruz. Yaratılan her bir Allah'ın kulu için yaptık bunları ama bizi anlamak istemeyenler anlamıyor. İster anlasınlar, ister anlamasınlar. Biz ne diyoruz, 'at denize balık bilmezse Halik bilir.' bu kadar basit."

Ülkenin her bir karışına eserleriyle damga vurduklarını belirten Erdoğan, 2 hafta önce İzmir'de yine önemli bir eserin açılışını gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir milletvekili olduğuna vurgu yaparak, "Ona da hafta içi davet yaptım. 'Bak dedim önemli bir açılış yapacağız İzmir'de, muhakkak gel.' Gelmedi. Hatta toplantıda sordum 'burada mı?' diye. Yok." ifadelerini kullandı.

Toplam yatırım bedeli 455 milyon avroyu bulan Menemen-Aliağa- Çandırlı Otoyolu'nu İzmirlilerin hizmetine sunduklarını belirten Erdoğan, yolla beraber 14 köprülü kavşak, 5 hemzemin kavşak, bir tünel, 38 köprü ve 8 viyadükle İzmir'e yakışan bir eseri ülkeye kazandırdıklarını kaydetti.

Erdoğan, otoyolun hizmete girmesiyle İzmir ile Çandarlı arasındaki ulaşım süresini 1,5 saatten 45 dakikaya indirdiklerini dile getirerek şöyle konuştu:

"Ülkemizin en büyük kütüphanesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizi vatandaşlarımızın kullanıma açtık. İçinde 4 milyonu aşkın basılı kitabın olduğu kütüphanemizi şimdiye kadar 120 bin kişi ziyaret etti. Biz buyuz. Tavsiye ederim. Ankara'ya gelenler muhakkak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin içerisinde bu kütüphanemizi gelsinler, gezsinler otursunlar, orada kitap okusunlar. Pastamız var, çayımız var, ücretsiz, ücret yok. Bekleriz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un kültür hazinesine yeni bir altın halka olacağına inandığı Rami Kışlası Kütüphanesinin inşasına başladıklarını da ifade ederek, kütüphaneyi yakında hizmete sunacakları bilgisini verdi.

Kanal İstanbul

Türkiye'yi ulaşım, sanayi, üretim, ticaret, sağlık ve eğitimle beraber kültür alanında da hak ettiği seviyeye ulaştırana kadar durmayacaklarını vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hiç şüphesiz bunların başında 'Yüzyılın Projesi' olarak nitelendirilen, bu kardeşinizin 'çılgın projem' dediği Kanal İstanbul Projesi de en yakın zamanda ihaleye çıkıyor. 2011 yılında ilk kez milletimizle paylaştığımız bu projeyle ilgili olarak jeolojik, jeoteknik, hidrolojik araştırmalar, dalga ve deprem analizleri dahil her türlü etüt çalışmasını yaptırdık. Bu güne kadar 11 farklı üniversiteden ve çeşitli kamu kurumlarından 34 ayrı bilim dalına mensup 200'ün üzerinde bilim insanı bu projeyi inceledi. Bakanlıklarımız Kanal İstanbul'la ilgili süreci yakından takip ediyor. Kanal İstanbul, ufku dar, vizyonu dar, vizyonu sığ, ön yargılarının esiri olmuş kimi çevrelerin insafına terk edilmeyecek kadar mühim bir projedir. Bu proje diğer katkıların yanında Türkiye'nin stratejik gücüne de çarpan etkisi yapacaktır. İstanbul'a ve Türkiye'ye hizmette hiçbir sınır, hiçbir engel tanımıyor, hiçbir bahaneye, hiçbir mazerete de prim vermiyoruz."

Erdoğan, ideolojik saplantılarla hareket eden bir avuç hizmet düşmanına değil, milletin ne dediğine, neyi istediğine baktıklarını ifade ederek, "Terk derdimiz, bu ülkeye uzun yıllar hizmet üretecek eserler ortaya koymak, bütün derdimiz, aziz milletimize uzun yıllar hizmet edecek eserler üretmek. Bunun için birileri istemese de kamu, özel sektör ve vatandaş işbirliğiyle Boğaz'ın yükünü hafifletecek, şehrimizin marka değerini artıracak Kanal İstanbul'u ülkemize kazandırmakta kararlıyız." diye konuştu.

(Sürecek)