Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IMF'ye olan borcu 2013'te bitirdiklerini belirterek, "Bir daha o kapıları çalmak bizim kitabımızda yok ama CHP'nin kitabında var." dedi.

Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi (Kınalı- Çatalca Kavşağı Arası) Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan, siyaset anlayışlarında yolun medeniyet demek olduğunu dile getirerek, yolun ulaşım, sanayi üretim turizm, ticaret, emniyet ve kalkınma anlamına geldiğini vurguladı.

Yolun dünya ile bütünleşme olduğunu aktaran Erdoğan, " Asya'dan Avrupa'ya bölgemizle entegrasyon demektir. Sağlam, güçlü ve yaygın bir ulaşım alt yapınız yoksa ekonomik refahı sağlayamazsınız. Büyük medeniyetler ancak büyük yollar üzerine inşa edilir bunun için maddi kaynaklarınızın yanı sıra büyük hedeflerinizin olması gerekiyor." dedi.

Türkiye'nin son 17 yıldır bunu başardığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Artık sığ gündemlerin esiri olmaktan çıkmış, küresel ölçekte planlar, küresel ölçek projeler yapabilen bir ülke konumuna geldik. Türkiye ayağına vurulan prangalardan bizim dönemimizde kurtuldu. Öz güveni örselenmiş bir millet seneler sonra yeniden kendine güvenmeye ve inanmaya başladı. Sadece hayal kurmadığımız, hayallerimizi de gerçeğe dönüştürdüğümüz bir yere geldik. Bir, bir buçuk asırlık arzulardan ilham alıyor, planları, projeleri hazırlıyor, kolları sıvıyor o hayalleri tek tek hayata geçiriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 yıl önce milletin emanetini üstlendiklerinde en büyük sıkıntılarından birinin, ülkenin ulaşım alt yapısındaki eksiklikler olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Türkiye'nin bölünmüş yol uzunluğu o zaman 6 bin 100 kilometre idi. Tüm ülke genelinde toplam 50 kilometre uzunluğunda 83 tünelimiz vardı. 1990'da ihalesi yapılan tam 17 bakan eskiten Bolu Tünelinin inşaatı devam ediyordu. Ne diyorlardı, 'Burayı doğal gaz depolama merkezi mi, soğan patates deposu mu yapalım?' 'Hayır, burayı biz yine aynen Bolu Tüneli yapacağız.' dedik. Yaptık mı? Yaptık. Şimdi Bolu Tüneli'nden geçiyor muyuz? İş bilenin kılıç kuşananın. Otoyollarımızın uzunluğu bin 714 kilometreye ulaşıyordu. Mevcut tren hatlarımız dökülüyordu. Dünyanın birçok ülkesinde yaygın olarak kullanılan hızlı trenlerden kimse bahsediyor muydu? Yok. Hava ulaşımı ise yalnızca belli kesimlerin kullanabildiği bir lükstü. Karşımızdaki bu kötü tabloyu iktidarlarımız döneminde tersine çevirdik. Cumhuriyet tarihimiz boyunca yapılan hizmetlerden daha fazlasını 17 yıla sığdırdık. Bir dönem 26 hava limanımız varken şu anda 56 hava limanımız var. Yetmez, bu daha da devam edecek. Derdimiz ne? Vatandaş evinden çıkınca yarım saatte, bilemedin 45 dakikada nereye ulaşıyor? Havalimanına. İşte modernizm budur. Biz halkımızı buna kavuşturduk. Eskiden lüks otobüslerle yapıyordu yolculuğunu şimdi uçağa biniyor. Dünyanın en büyük 3 havalimanından bir tanesini İstanbul'a kazandırdık mı? Gidince bunun ihtişamını görüyorsunuz değil mi? Yani 'ne mutlu bize' diyor musunuz? Şimdi onun yanında dev bir şehir hastanesi yapıyoruz. Bu yıl onu da açacağız. Muhteşem bir şehir hastanesi. Bunları niye yapıyoruz? Sizler için, halkımız, insanımız için yapıyoruz. Bütün bunlarla beraber ulaşımda 6 bin 100 kilometreden 26 bin kilometreye çıktık. Bunun yanında yüksek hızlı trende çok büyük adımları attık."

Avrasya Tüneli'nden Sabuncubeli Tüneli'ne, Erkenek Tüneli'nden Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ne ve Cankurtaran Tüneli'ne kadar pek çok projeyi başarıyla hizmete geçirdiklerinin altını çizen Erdoğan, "Köprü ve viyadük uzunluğu 311 kilometreden 660 kilometreye çıktı. Otoyol uzunluğumuz 3 bin 70 kilometreye çıktı. Demiryollarında ülke tarihinde ilk defa ülkemizi hızlı trenlerle buluşturduk. Bu gün yurt genelinde bin 213 kilometre hızlı tren hat uzunluğumuz var. Son 17 yılda 11 bin 590 kilometre demiryolunu da yeniledik. Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi'nde son noktaya geldik. Bu yıl içinde onu da bitireceğiz. Hava yolunu da halkın yolu yaptık. Ona da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"29,5 kilometrelik yol, tüm bölgeye hayırlı olsun"

Açılışını yaptıkları 29,5 kilometrelik yolun, tüm bölgeye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Türkiye'nin tarihiyle kültürüyle 83 milyon nüfusuyla ekonomik ve askeri kapasitesiyle büyük ve güçlü bir ülke olduğunu vurguladı.

Aynı zamanda Türkiye'nin, yıllarca örselenmiş bu muazzam potansiyelini harekete geçirememiş de bir ülke olduğunu ifade eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bize senelerde 'yapamazsınız, başaramazsınız' dediler. Bize yıllarca 'siz üretmeyin, sanayiye, ileri teknolojiye yatırım yapmayın' dediler. Biz şimdi otomobilimizi yaptık mı? Savunma sanayisinde insansız hava araçlarımızı yaptık mı? İnsansız hava aracının da silahlı insansız hava aracımız var mı? İdlib'de işte onlarla mücadelemizi verdik. Bir yerlerden beklemedik, mücadeleyi onlarla verdik. Milletin cesaretini, iradesini kırmak için onlar her türlü yolu denediler ama millet dedi ki 'biz yaparız' ve yaptılar. İnşallah şimdi bir üçüncüsü geliyor, o da Akıncı. Akıncı'yı da yaptığımız zaman olay çok daha bize büyük güç katacak. Bunu da çoğu zaman içerideki devşirmeleriyle içimizdeki maşalarıyla yaptılar."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ne zaman demokrasi, kalkınma ve refah yolunda hamle yapsa hemen birilerinin devreye girdiğine dikkati çekerek, "Rahmetli Menderes'in 10 yıl boyunca gecesini gündüzüne katarak verdiği mücadele 27 Mayıs darbesiyle akamete uğratılmıştır. Aynı şekilde rahmetli Özal'dan Erbakan Hocamıza ve Türkeş'e kadar ülkesini ve milletini seven nice siyasetçi belli çevrelerin hedefi olmuştur. Türkiye'nin büyümesini ve güçlenmesini engellemek için sokakların karıştırılmasından darbelere kadar her türlü yol denenmiştir. İşte bu FETÖ belası, o da aynı değil mi? 15 Temmuz neydi? İşte biliyorsunuz. Gereken tokadı yediler mi? Artık bu yollara da kolay kolay başvuramayacaklar." değerlendirmesini yaptı.

Borsa İstanbul'un performansı

Türkiye'nin IMF'ye olan 23,5 milyar dolar borcunu 2013'te bitirdiklerini anımsatan Erdoğan, "Bir daha o kapıları çalmak bizim kitabımızda yok ama CHP'nin kitabında var." dedi.



Merkez Bankası'nın 27,5 milyar dolar olan döviz rezervinin şu anda 100 milyar doların üzerinde olduğunu aktaran Erdoğan, "Borsa İstanbul da yine aynı şekilde tırmandı, tırmanıyor. Nereden nereye? Şimdi uzun ince biz yoldayız, gidiyoruz gündüz gece, gideceğiz gündüz gece." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, açılışın ardından Çatalca Belediyesini ve parti teşkilatını ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile çok sayıda milletvekili ve belediye başkanı katıldı.

Program sonunda Turhan ile Kalyon Holding Yönetim Kurulu Cemal Kalyoncu tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a günün anısına hediye takdim edildi.



