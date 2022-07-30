Geri dönüşüme gidecek kağıtları taşıyan tır Kuzey Marmara'da devrildi - Son Dakika
Üye Girişi

Geri dönüşüme gidecek kağıtları taşıyan tır Kuzey Marmara'da devrildi

30.07.2022 13:31
Geri dönüşüme gidecek kağıtları taşıyan tır Kuzey Marmara'da devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde geri dönüşüme gidecek olan kağıtları taşıyan tır devrildi.

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde geri dönüşüme gidecek olan kağıtları taşıyan tır devrildi. Devrilme neticesinde tırın yakıt deposunun delinmesiyle yola yağ sızdı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişi Sevindikli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. idaresindeki 68 AAK 911 plakalı tır, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi neticesinde refüje çarpıp yan yattı. Geri dönüşüm için toplanan kağıtları taşıyan tırın yakıt deposu delinince yola yağ sızdı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Sızan yağın temizlenmesi için yolun bir şeridi trafiğe kapandı. Ekipler, kısa sürede yolun temizleyerek başka bir kaza riskini ortadan kaldırdı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Kocaeli haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde tır devrildi Kocaeli haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde tır devrildi Kocaeli'de lojistik deposunda dorse ile yük rampası arasında sıkışan işçi yaralandı Kocaeli'de lojistik deposunda dorse ile yük rampası arasında sıkışan işçi yaralandı
Kaynak: İHA

Kocaeli, Marmara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Geri dönüşüme gidecek kağıtları taşıyan tır Kuzey Marmara'da devrildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:09 Birce Akalay'ın başı sahte hesaplarla dertte! Savcılığa koştu
13:05 Josef de Souza'nın sakatlığı sonrası Beşiktaş'a rota Tolga Ciğerci'ye çevrildi!
12:38 Apartmanın önünde kanlar içinde bulundu! Bıçağın üzerine düştüğünü iddia etti
12:33 Irak'ta iç savaş sesleri! Sadr destekçileri Yeşil Bölge'yi basarak meclise girdi
12:29 İdamı izlemeye giden kadın gazeteci içeri alınmadı: Eteğim çok kısa olduğu için izleyemeyeceğimi söyledi
12:22 İlhan İrem'in vasiyetiydi! Veda töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılıyor
11:49 Üniversitede final heyecanı can aldı! Sevinçten kalk krizi geçirdi
11:26 İstiridyenin mucize etkisi! Cinsel gücü en yüksek seviyeye çıkarıyor
10:54 Kendini tutamayan Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'de sesli harfleri sayamayan yarışmacıya güldü
10:50 Ölümlü kaza olarak ihbar edilen olayın yasak aşk cinayeti olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 13:31:42. #1.13#
SON DAKİKA: Geri dönüşüme gidecek kağıtları taşıyan tır Kuzey Marmara'da devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement